На Камчатке изъяли незаконно выловленных крабов на 8 млн рублей

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району изъяли в одном из частных домовладений Петропавловска-Камчатского порядка 800 килограммов незаконно добытого краба, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На территории частного домовладения в Петропавловске-Камчатском обнаружены 713 контейнеров, в которых находилось более 784 кг варено-мороженых конечностей краба, хранившихся в морозильных камерах, расположенных в гараже", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что владелец продукции не смог предоставить документов, которые подтвердили бы легальность ее происхождения. Товар изъят. По предварительным оценкам, причиненный водным биологическим ресурсам страны ущерб составляет более 8 миллионов рублей.

В настоящее время проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно о том, что почти полтонны конечностей камчатского краба без маркировки изъяли в Мурманске. Ущерб водным биоресурсам Российской Федерации превысил четыре миллиона рублей, пишет Смотрим.