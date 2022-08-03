На Госуслугах стартовал прием заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках осеннего призыва

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ИТ-компании с 2 августа могут воспользоваться специальным сервисом Госуслуг и подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников в рамках осеннего призыва. Заполненные формы будут приниматься до 11 августа.

Ключевые критерии, которым должны отвечать специалисты:

российское гражданство, мужской пол;

возраст — от 18 до 27 лет;

работа по трудовому договору;

нормальная продолжительность рабочего дня;

высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку;

работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Заполняя форму, нужно указать следующие данные сотрудников:

ФИО;

дату и место рождения;

СНИЛС;

место жительства;

наименование вуза и дату выпуска;

номер диплома;

специальность;

стаж работы в аккредитованных компаниях;

военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете.

Поданные заявления Минцифры передаст в Минобороны до 31 августа. Окончательное решение об отсрочке примет призывная комиссия.

После того, как сотрудник получит повестку, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку.

При себе нужно будет иметь:

паспорт;

документ воинского учета;

водительское удостоверение (при наличии);

подлинник диплома о высшем образовании по специальности в соответствии с перечнем;

подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года.

В рамках весеннего призыва ИТ-компании подали заявления в отношении 8,7 тыс. специалистов, но около 1 тыс. из них не соответствовали требованиям Минобороны. Право на отсрочку в итоге получили почти 7,7 тыс. человек. Большинство из них — молодые люди в возрасте 23-24 лет с рабочим стажем в 1-2 года.

Среди регионов лидерами по количеству ИТ-специалистов, получивших отсрочку, стали: