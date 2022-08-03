На Госуслугах стартовал прием заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках осеннего призыва

ИТ-компании с 2 августа могут воспользоваться специальным сервисом Госуслуг и подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников в рамках осеннего призыва. Заполненные формы будут приниматься до 11 августа.
Ключевые критерии, которым должны отвечать специалисты:
- российское гражданство, мужской пол;
- возраст — от 18 до 27 лет;
- работа по трудовому договору;
- нормальная продолжительность рабочего дня;
- высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку;
- работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.
Заполняя форму, нужно указать следующие данные сотрудников:
- ФИО;
- дату и место рождения;
- СНИЛС;
- место жительства;
- наименование вуза и дату выпуска;
- номер диплома;
- специальность;
- стаж работы в аккредитованных компаниях;
- военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете.
Поданные заявления Минцифры передаст в Минобороны до 31 августа. Окончательное решение об отсрочке примет призывная комиссия.
После того, как сотрудник получит повестку, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку.
При себе нужно будет иметь:
- паспорт;
- документ воинского учета;
- водительское удостоверение (при наличии);
- подлинник диплома о высшем образовании по специальности в соответствии с перечнем;
- подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года.
В рамках весеннего призыва ИТ-компании подали заявления в отношении 8,7 тыс. специалистов, но около 1 тыс. из них не соответствовали требованиям Минобороны. Право на отсрочку в итоге получили почти 7,7 тыс. человек. Большинство из них — молодые люди в возрасте 23-24 лет с рабочим стажем в 1-2 года.
Среди регионов лидерами по количеству ИТ-специалистов, получивших отсрочку, стали:
- Москва;
- Московская область;
- Санкт-Петербург;
- Республика Татарстан;
- Новосибирская область;
- Самарская область.