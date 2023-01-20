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На Госуслугах можно защитить недвижимость от мошеннических сделок

20 января 2023 10:47
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На Госуслугах можно защитить недвижимость от мошеннических сделок

Иногда мошенники могут незаконным путём провести сделку с недвижимостью без владельца, например по поддельной доверенности. Для защиты от подобных ситуаций можно внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника. 

Раньше для этого нужно было писать заявление в МФЦ или заполнять специальную форму в Росреестре. Теперь это можно сделать на Госуслугах  — запретить все регистрационные действия с квартирой или домом, если владелец не присутствует на сделке. 

 Чтобы подать заявление, нужна подтверждённая учётная запись Госуслуг и приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Она оформляется бесплатно прямо в приложении, для этого нужен загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем. 

Запись появится в ЕГРН в течение 5 рабочих дней, а в личный кабинет придёт уведомление о внесении записи. Точно так же можно снять такой запрет, если он был установлен раньше.

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