На Госуслугах можно заполнить заявление на единое пособие на детей и беременным женщинам

В 2023 году семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины будут получать единое пособие. Оно объединит существующие выплаты для нуждающихся семей. Рассматривать заявления начнут с 9 января 2023 года, но отправлять их можно заранее – на Госуслугах открылась специальная форма.
Размер пособия зависит от нуждаемости семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе.
Какие выплаты объединит единое пособие
Можно не обращаться за единым пособием и, например, в 2023 году получать ранее назначенное пособие на детей от 8 до 17 лет до конца срока.
Кто может получать
Беременные женщины и семьи с детьми, у которых
Как заполнить заявление на единое пособие
1. Авторизуйтесь на портале Госуслуг под своей учётной записью. Она должна быть подтверждённой. Выберите услугу «Единое пособие на детей и беременных женщин».
2. Проверьте личные данные: ФИО, телефон и почту, паспорт, СНИЛС, адрес.
3. Отметьте, какую выплату хотите получить, укажите дополнительные сведения, которые могут повлиять на оформление пособия (например, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами).
4. Внесите данные о семейном положении, детях и составе семьи.
5. Выберите способ получения пособия: на счёт в банке или в почтовом отделении.
В некоторых случаях нужно будет предоставить оригиналы документов в ведомство.