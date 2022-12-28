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На Госуслугах можно заполнить заявление на единое пособие на детей и беременным женщинам

28 декабря 2022 12:58
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На Госуслугах можно заполнить заявление на единое пособие на детей и беременным женщинам

В 2023 году семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины будут получать единое пособие. Оно объединит существующие выплаты для нуждающихся семей. Рассматривать заявления начнут с 9 января 2023 года, но отправлять их можно заранее – на Госуслугах открылась специальная форма.

Размер пособия зависит от нуждаемости семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе.

Какие выплаты объединит единое пособие

  •  беременной женщине при постановке на учёт до 12 недель
  •  на первого ребёнка до 3 лет
  •  на третьего или последующих детей до 3 лет по региональным правилам
  •  на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет

Можно не обращаться за единым пособием и, например, в 2023 году получать ранее назначенное пособие на детей от 8 до 17 лет до конца срока.

Кто может получать
Беременные женщины и семьи с детьми, у которых

  •  среднедушевой доход не более прожиточного минимума на душу населения в регионе
  •  имущество членов семьи – не больше установленного перечня
  •  у взрослых членов семьи был доход или объективные причины его отсутствия (уход за ребёнком до 3 лет или за нетрудоспособным, болезнь и т.д.)

Как заполнить заявление на единое пособие

1.    Авторизуйтесь на портале Госуслуг под своей учётной записью. Она должна быть подтверждённой. Выберите услугу «Единое пособие на детей и беременных женщин».

2.    Проверьте личные данные: ФИО, телефон и почту, паспорт, СНИЛС, адрес.

3.    Отметьте, какую выплату хотите получить, укажите дополнительные сведения, которые могут повлиять на оформление пособия (например, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами).

4.    Внесите данные о семейном положении, детях и составе семьи.

5.    Выберите способ получения пособия: на счёт в банке или в почтовом отделении.

В некоторых случаях нужно будет предоставить оригиналы документов в ведомство.

Теги: Акценты

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