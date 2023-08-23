На Госуслугах доступен сервис «Поиск кадастрового инженера»

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С его помощью можно оставить заявку, выбрать подходящего специалиста и заключить с ним договор.

Кадастровые инженеры готовят необходимые документы для регистрации прав и постановки недвижимости на учёт. Сейчас на электронной платформе Росреестра зарегистрировано более 4 тыс. таких специалистов.



Сервис понадобится, если вы планируете:

поставить на кадастровый учет свой дом или другую недвижимость

сделать перепланировку квартиры

подготовить межевой и технический планы на недвижимость, в том числе для регистрации права собственности

провести раздел земельного участка

решить споры с соседями из-за определения границ

Как воспользоваться услугой: