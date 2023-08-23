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На Госуслугах доступен сервис «Поиск кадастрового инженера»

23 августа 2023 13:06
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На Госуслугах доступен сервис «Поиск кадастрового инженера»

С его помощью можно оставить заявку, выбрать подходящего специалиста и заключить с ним договор.

Кадастровые инженеры готовят необходимые документы для регистрации прав и постановки недвижимости на учёт. Сейчас на электронной платформе Росреестра зарегистрировано более 4 тыс. таких специалистов.
 

Сервис понадобится, если вы планируете:

  • поставить на кадастровый учет свой дом или другую недвижимость
  • сделать перепланировку квартиры
  • подготовить межевой и технический планы на недвижимость, в том числе для регистрации права собственности
  • провести раздел земельного участка
  • решить споры с соседями из-за определения границ

Как воспользоваться услугой:

  1. Авторизуйтесь на портале и выберите услугу «Поиск кадастрового инженера».
  2. Подтвердите личные данные, укажите сведения об объекте недвижимости и прикрепите необходимые документы.
  3. В течение 5 рабочих дней в личный кабинет придёт список кадастровых инженеров, откликнувшихся на заявку. На выбор специалиста даётся 10 рабочих дней.
  4. Специалист, которого вы выберете, составит договор, где будут указаны сроки и стоимость работы. Документ придёт в личный кабинет на Госуслугах, подписать его можно онлайн в приложении «Госключ».
Теги: Акценты

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