На Госуслугах доступен сервис «Поиск кадастрового инженера»

С его помощью можно оставить заявку, выбрать подходящего специалиста и заключить с ним договор.
Кадастровые инженеры готовят необходимые документы для регистрации прав и постановки недвижимости на учёт. Сейчас на электронной платформе Росреестра зарегистрировано более 4 тыс. таких специалистов.
Сервис понадобится, если вы планируете:
- поставить на кадастровый учет свой дом или другую недвижимость
- сделать перепланировку квартиры
- подготовить межевой и технический планы на недвижимость, в том числе для регистрации права собственности
- провести раздел земельного участка
- решить споры с соседями из-за определения границ
Как воспользоваться услугой:
- Авторизуйтесь на портале и выберите услугу «Поиск кадастрового инженера».
- Подтвердите личные данные, укажите сведения об объекте недвижимости и прикрепите необходимые документы.
- В течение 5 рабочих дней в личный кабинет придёт список кадастровых инженеров, откликнувшихся на заявку. На выбор специалиста даётся 10 рабочих дней.
- Специалист, которого вы выберете, составит договор, где будут указаны сроки и стоимость работы. Документ придёт в личный кабинет на Госуслугах, подписать его можно онлайн в приложении «Госключ».