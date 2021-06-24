На форуме IВолга проведут стратегическую сессию по цифровой трансформации государственной молодежной политики

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В Нижнем Новгороде проходит VI ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), главная тема которой - трансформация экономики России в экономику данных. Участники конференции обсуждают сценарии развития технологий в стране до 2025 года, а также реализацию национального проекта «Цифровая экономика».

Вопросы цифровой трансформации экономики и органов власти находятся на особом контроле Полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В апреле этого года на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО он заявил, что, согласно поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, во всех субъектах должны быть утверждены региональные стратегии цифровизации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госуправления. «В регионах округа есть наработки, достойные тиражирования в масштабах страны», – заключил Игорь Комаров.

В ходе работы конференции заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Олег Машковцев встретился с руководителем Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрием Камыниным, с которым обсудил ряд вопросов цифровой трансформации. В частности, была достигнута договоренность о проведении на молодежном форуме IВолга-2021 двухдневной стратегической сессии, посвященной целевой модели цифровой трансформации государственной молодежной политики регионов ПФО.

Также состоялась переговоры Дмитрия Камынина с представителями ГК «Ростех» о подготовке дорожной карты сотрудничества госкорпорации с Самарской областью.

- Внедрение современных цифровых технологий, повышающих эффективность и способствующих улучшению экономических показателей в различных отраслях, является одним из приоритетов в развитии Самарской области. Поэтому трудно переоценить важность совместной работы с нашими коллегами из федерального и окружного центров, партнерами из государственных корпораций. В этом смысле такие мероприятия как ЦИПР, а также тематические стратегические сессии помогают не только разработать и согласовать «дорожные карты» совместных действий, но и сформировать конкретные проекты сотрудничества, которые становятся основой для привлечения инвестиций в цифровое развитие Самарской области, - сообщил по итогам встречи Дмитрий Камынин.

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) – одно из главных событий российской цифровой экономики. Это первая в России конференция для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности. В 2021 году ЦИПР объединил в себе бизнес-форум и выставочное пространство, где партнеры представляют свои новые разработки и концептуальные решения.