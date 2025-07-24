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На форуме «иВолга» прошло посвящение в гражданско-патриотический отряд «Ястреб»

24 июля 2025 12:28
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на форуме «иВолга» прошло посвящение в гражданско-патриотический отряд «Ястреб»

23 июля, накануне открытия Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы, который реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети»,  прошло посвящение студентов в гражданско-патриотический отряд «Ястреб» Самарской области. 20 учащихся Поволжского государственного колледжа произнесли торжественную клятву и совместно с профильными ведомствами будут обеспечивать безопасность участников форума «иВолга» на протяжении всей недели.

По инициативе регионального отделения Движения Первых и Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области на базе Поволжского государственного колледжа создан гражданско-патриотический отряд «Ястреб». Данный проект позволит обучающимся ближе познакомиться с деятельностью правоохранительных органов, на практике приобрести знания и навыки, которые необходимы в будущей профессиональной деятельности.

«Торжественное клятва – это не только дань традиции, это основа идеологии, служения обществу и государству. На примере иВолги участники увидят, как осуществляется охрана общественного порядка на массовых мероприятиях. Они познакомятся с организацией работы дежурных частей, патрульно-постовой службой, работой на контрольно-пропускных пунктах и получат профессиональный опыт», — отметил заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев.

Благодаря проекту подростки научатся проявлять любовь к Родине, культуре и народу. На протяжении всего мероприятия отряд будет осуществлять охрану у главной сцены форума, а также патрулирование территории и дежурство на контрольно-пропускных пунктах. В будущем планируется масштабирование проекта и привлечение большего количества колледжей региона в реализации данной инициативы.

«Я приняла решение вступить в военно-патриотический клуб, так как это способ выражения своей активной гражданской позиции. В наши обязанности входит помощь правоохранительным органам в обеспечении безопасности жителей поляны», — поделилась студентка Поволжского государственного колледжа, член гражданско-патриотического отряда Дарья Шестенкова.

Организаторами молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.

Подробную информацию о форуме можно узнать в социальных сетях «иВолги»: телеграм-канале и группе ВКонтакте

Фото:  пресс-служба молодежного форума ПФО "иВолга"

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