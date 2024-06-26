На Форуме гражданских инициатив «Россия 809» Самарскую область представит Отец Дионисий

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С 28 по 30 июня в Санкт-Петербурге пройдет Форум гражданских инициатив в поддержку Нового курса Президента РФ на преображение России – «Россия 809». Форум объединит более 1000 представителей власти, делового сообщества, представителей науки, образования, медицины, родителей и молодежи, а также участников СВО и их семьи со всей России.

Форум «Россия 809» – это общероссийская практико-ориентированная площадка, на которой объединятся усилия органов власти и институтов гражданского общества для достижения ключевых национальных целей развития РФ.

В 2022 году Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил «Новый курс» государственного строительства, правовым механизмом которого выступают «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», утвержденные Указом от 09.11.2022 №809. В марте 2024 года в Совете Федерации в ходе заседания Общественного Экспертного совета по утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей было поддержано предложение о проведение форума «Россия 809» в Санкт-Петербурге.

Цель Форума – объединить ресурсы органов власти с представителями общественности и всех сфер деятельности в реализации положений Указа № 809, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Для решения этой глобальной задачи на площадке Форума будут разработаны механизмы поддержки и масштабирования общественно-значимых гражданских инициатив, а также обозначены пути блокирования и предотвращения социокультурных угроз.

В трехдневной программе форума заявлены панельные дискуссии, круглые столы и образовательные модули, тематические экспертные мероприятия, культурная программа и деловое общение. Будет представлена информация о ходе реализации Указа №809 в субъектах РФ, отмечены лучшие практики его исполнения.

От Самарской области в Форуме примет участие неоднократный победитель конкурсов Фонда президентских грантов Отец Дионисий (Лёвин Денис Владимирович) – настоятель, председатель приходского совета Местной религиозной организации православный Приход храма в честь святой Блаженной Матроны Московской Самарской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Отец Дионисий стал победителем первого специального конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив, предложив проект «Герои нашего времени: серия подкастов с жёнами мобилизованных и граждан, участников специальной военной операции».

В рамках Форума он поделится опытом реализации двух проектов, которые реализуются приходом храма во взаимодействии с семьями участников СВО – «Центр помощи семьям мобилизованных» и «Серия подкастов с женами участников СВО». «Такие мероприятия, как форум «Россия 809» важны и нужны, потому что встречаться, обсуждать, разговаривать необходимо. Но в то же время мне кажется, что сегодня наступил такой момент, когда от слов нужно переходить к делу, и поэтому любая встреча, форум, должны быть подкреплены конкретными делами, тогда это будет по-настоящему нужным», – поделился Отец Дионисий.