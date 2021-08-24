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На форуме «Армия-2021» в Самарской области впервые будут представлены бронированные санитарные автомобили «Линза»

24 августа 2021 09:52
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На форуме «Армия-2021» в Самарской области впервые будут представлены бронированные санитарные автомобили «Линза»

Военнослужащие Центрального военного округа на военно-техническом форуме «Армия-2021» в Самарской области впервые представят новейшие бронеавтомобили для перевозки раненых «Линза».

Бронеавтомобиль «Линза» предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя. Автомобиль сконструирован на базе бронеавтомобиля «Тайфун». Масса автомашины составляет более 15 тонн, её бронирование обеспечивает защиту от пуль, осколков и взрыва до восьми килограммов тротила под днищем.

Всё желающие смогут увидеть современную экипировку, оружие и военную технику, которые стоят на вооружении 2-й общевойсковой армии и воинских частей Центрального военного округа. Также участники форума смогут проверить свой уровень физической подготовки, сдав нормы ГТО.

В Самарской области военно-технический форум «Армия-2021» пройдет с 26 по 28 августа на Рощинском полигоне, сообщает пресс-служба ЦВО.

Теги: Армия-2021 санитарные автомобили Форум

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