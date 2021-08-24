На форуме «Армия-2021» в Самарской области впервые будет представлена зенитная система С-400 «Триумф»

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Военнослужащие противовоздушной обороны Центрального военного округа продемонстрируют посетителям Международного военно-технического форума «Армия-2021» в Самарской области новейшую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф».

ЗРС С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать аэродинамические и баллистические цели.

После перевооружения в январе текущего года зенитного ракетного полка на ЗРС-400, он заступил на боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья.

В Самарской области МВТФ «Армия-2021» пройдет с 26 по 28 августа на Рощинском полигоне. Посетители смогут увидеть военную технику и оружие, которые стоят на вооружении 2-й общевойсковой армии и воинских частей Центрального военного округа.

Фото: Википедия