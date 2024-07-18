На Фестивале Движения Первых стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!»

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Одним из самых ярких событий Фестиваля Движения Первых стало открытие первого Всероссийского конкурса среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!». Конкурс, объединяющий педагогов, советников по воспитанию, специалистов силовых ведомств и участников боевых действий, стартовал накануне Торжественной церемонии открытия Фестиваля. Открытие конкурса прошло в Доме Молодёжи, где собралось больше 300 наставников и участников Движения Первых. Старт конкурса «Быть, а не казаться!» объявил начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.



«Конкурс «Быть, а не казаться!» очень важен, потому что воспитание возможно только на примерах. Наставник, когда общается с детьми, которых ему доверили, не знает, кто перед ним: будущий врач, будущий олимпийский чемпион, или герой, или будущий президент, или будущий многодетный отец или многодетная мама. Поэтому у наставников нет маленьких дел, маленьких проектов, маленьких начинаний, маленьких ошибок – всё имеет огромное значение. В нашей стране очень много наставников, только классных руководителей – 800 тысяч педагогов. Очень важно, чтобы наставниками были люди, которые являются примерами, а не только кажутся ими. Я желаю вам, чтобы в ходе конкурса были выявлены и поощрены именно такие люди», – сказал во время открытия конкурса Сергей Новиков.



Конкурс наставников «Быть, а не казаться!» реализуется Движением Первых совместно с программой Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Центром «Воин», Министерством просвещения России и Ассоциацией волонтёрских центров.

Конкурс направлен на создание сообщества наставников военно-патриотического воспитания и формирование кадрового резерва наставников. Участниками станут более 50 000 представителей системы патриотического воспитания: педагоги, специалисты в сфере воспитания, советники по воспитанию в образовательных организациях, участники боевых действий, специалисты силовых ведомств, участники патриотических проектов, обучающиеся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, курсанты и обучающиеся кадетских и казачьих классов.



Участниками конкурса могут стать члены и руководители патриотических организаций по всей стране, выпускники патриотических клубов, объединений, профильных образовательных организаций, педагоги и студенты профильных специальностей в возрасте 16 лет и старше. Прием заявок открыт на сайте стартнаставник.будьвдвижении.рф с 1 июня по 1 августа 2024 года.

«Наставнический конкурс «Быть, а не казаться!» - важная веха в развитии системы воспитания в России. Он станет частью единой экосистемы военно-патриотической игры Движения Первых «Зарница 2.0», базой для кадровой поддержки всей сферы патриотического воспитания. Уже в этом году мы планируем привлечь к участию в конкурсе более 50 000 педагогов, советников по воспитанию в образовательных организациях, участников боевых действий, специалистов силовых ведомств, курсантов кадетских и казачьих классов», — сказал председатель Правления Движения Первых Григорий Гуров.



Всероссийский конкурс среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!» пройдет в несколько этапов в период с июня по сентябрь 2024 года. Сразу после прохождения регистрации участников ждет первый – отборочный этап, включающий в себя видеовизитку, тестирование для оценки профильных знаний, участие в проектах партнеров, прохождение обучающего видеокурса и решение кейсов патриотического воспитания. В итоге участникам предстоит разработать

и представить авторский проект в сфере патриотического воспитания.

Финал конкурса состоится в сентябре в очном формате. На площадке финального этапа участников ждет военно-спортивная игра с прохождением командных испытаний, образовательный блок с экспертным консультированием и круговое собеседование.



Победители будут награждены ценными призами, а также получат возможность пройти стажировку в ведущих центрах военно-спортивной подготовки, принять участие в других проектах Движения Первых и войти в состав кадрового резерва Движения Первых и Центра «Воин».

«Молодёжь – это не только наше будущее, но и наше настоящее. И наша задача, чтобы будущее поколение росло в свободной независимой стране на традиционно-нравственных ценностях, чтобы никто не посмел поколебать нашу веру и волю. Я уверен, что этот конкурс позволит нам найти таких специалистов, которые поведут нашу страну вперёд, к будущим победам», — заметил военнослужащий СВО, заместитель командира интербригады «Пятнашка» Алиас Авидзба.

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Будущий наставник» – для претендентов без опыта работы в сфере патриотического воспитания; «Молодой наставник» – для специалистов по работе с детьми и молодежью, ответственных за патриотическое воспитание с опытом работы до 3 лет или участников боевых действий; «Наставник-профессионал» – для специалистов с опытом работы

от 3 лет в сфере наставничества в военной службе/спортивной подготовке или реализации государственной молодежной политики; «Наставник специальной подготовки» – для руководителей или инструкторов патриотических клубов, специалистов по работе с детьми и молодежью, ответственных за патриотическое воспитание с опытом работы более 5 лет, ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации или военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку).

Специальной внеконкурсной категорией является номинация «Заслуженный наставник» для инструкторов, педагогов, методистов, имеющих опыт успешного сопровождения участия педагогов и специалистов в конкурсах профессионального мастерства, со стажем работы в сфере патриотического воспитания детей

и молодежи не менее 25 лет или имеющих выдающиеся достижения

в наставничестве.

Специалисты в области патриотического воспитания смогут познакомиться с современными образовательными технологиями, разработать и представить свои проекты, методические материалы и тематические сценарные планы, повысить образовательные компетенции, перенять передовой опыт в сфере наставничества.

Фестиваль Движения Первых стал главным событием Международного дня защиты детей. Он проходил 1 и 2 июня. Тема праздника – мечта и возможность каждого ребенка в России исполнить свои заветные желания. Фестиваль охватил все регионы страны, а основной площадкой стала выставка-форум «Россия». Для участников была разработана насыщенная программа с полезными мастер-классами, семейными активностями, образовательными играми. Главный информационный партнер – телеканал «Москва24».



Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.



Участниками Движения Первых являются более 7 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 46 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более 7 млн человек.



Деятельность Движения осуществляется по направлениям: «Образование и знания», «Наука и технологии», «Труд, профессия и своё дело», «Культура и искусство», «Волонтёрство и добровольчество», «Патриотизм и историческая память», «Спорт и здоровый образ жизни», «Медиа и коммуникации», «Дипломатия и международные отношения», «Экология и охрана природы», «Туризм и путешествия».



Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях.



Подробнее о конкурсе на сайте:

стартнаставник.будьвдвижении.рф