На фасаде здания Росреестра в Безенчукском районе открыли памятную табличку в честь Позина Валерия Геннадьевича

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На фасаде здания Росреестра территориального отдела по Безенчукскому району, 4 декабря открыли памятную табличку в честь Позина Валерия Геннадьевича, трагически ушедшего из жизни 4 июня 2023 года.

Валерий Геннадьевич стоял у истоков формирования Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Самарской области и много лет возглавлял отдел по Безенчукскому, Приволжскому, Хворостянскому районам Управления самарского Росреестра.

Чтобы увековечить память Валерия Геннадьевича, коллеги и друзья изготовили мемориальную доску. Почтить память минутой молчания и возложить цветы собрались родные и близкие, коллеги и друзья. Его мама Галина Николаевна и брат Александр Геннадьевич на церемонии высказали искренние слава благодарности за то, что память о Валерии Геннадьевиче теперь будет увековечена на фасаде здания Управления, работе в котором он посвятил 25 лет жизни.

«Сложно смириться с тем, что Валерия Геннадьевича с нами больше нет, его уход невосполнимая потеря. Добрый, отзывчивый, он всегда создавал теплую и дружественную атмосферу вокруг себя. Его жизненная энергия не знала границ. Это был человек с Большой буквы. Он с особой любовью и заботой относился к своему коллективу, дорожил им и всегда защищал. Люди, которые с ним работали ценят это и помнят. Открытие доски памяти – глубочайшая благодарность своему руководителю за доброту и заботу. Я искренне соболезную его родным и близким, он всегда будет жить в наших сердцах» - выразил слова поддержки Анатолий Черных, заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области.