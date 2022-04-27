На должность заместителя главы Тольятти по имуществу и градостроительству назначен Андрей Дроботов

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Сегодня, 27 апреля, глава Тольятти Николай Ренц представил сотрудникам городской администрации своего нового заместителя по имуществу и градостроительству Андрея Дроботова. Андрей Александрович родился в 1976 году в Тольятти. В 2001 году окончил Поволжский технологический институт сервиса, в 2011-м прошел подготовку по программе МБА для руководителей в Московской бизнес-школе. Его общий трудовой стаж составляет 28 лет. Андрей Александрович имеет огромный опыт работы на руководящих должностях, в том числе с 2019 по 2021 год являлся Председателем Правления АО «Тольяттихимбанк».

- Андрей Александрович – ответственный, принципиальный человек, высококлассный специалист, который пользуется уважением в профессиональной среде. Уверен, что профессиональные и личные качества, а также большой управленческий опыт и знания в различных областях позволят Андрею Александровичу успешно справиться с поставленными задачами по организации деятельности администрации в сфере строительства, архитектуры, жилищных и земельно-имущественных отношений, - отметил глава города Николай Ренц.