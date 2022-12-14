На Дне открытых дверей 15 декабря налоговики расскажут о введении института Единого налогового счета

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Федеральная налоговая служба проводит День открытых дверей «О введении института Единого налогового счета» для налогоплательщиков.

Мероприятие пройдет 15 декабря 2022 года с 09.00 до 20.00 часов во всех налоговых инспекциях и ТОРМах Самарской области.

В «День открытых дверей» сотрудники службы проинформируют граждан о том:

- что такое Единый налоговый счет, и какие у него преимущества;

- какие изменения ожидают с 1 января 2023 года всех налогоплательщиков;

- как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных платежей;

- как будут учитываться и распределяться обязательные платежи;

- как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам.

Специалисты подробно расскажут обо всех преимуществах Единого налогового счета и других новшествах администрирования налогоплательщиков в 2023 году, а также ответят на другие вопросы по данной теме.