На берегу Волги начали работать 14 спасательных постов

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10 июня на самарских пляжах начинают работать спасательные посты.

«Летом 2021 года на городских пляжах будут работать 14 спасательных постов. 9 модулей, расположенных на берегу Волги, оснащены всем необходимым специальным оборудованием и имуществом (жилеты, круги, «концы Александрова», взрослые и детские нагрудники, ласты, маски, мегафоны, рации, и проч.). Для повышения безопасности отдыхающих в этом году работа постов увеличена на один час», - рассказал главный специалист Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара Виталий Титов.

Ежедневно на берегу акватории будут дежурить 44 спасателя. «Прежде чем приступить к работе, все ребята прошли специальное обучение в школе ОСВОДа, имеют категорию «матрос-спасатель». В настоящее время штатный состав спасателей полностью укомплектован», - пояснил начальник ведомственного специализированного учреждения «Водно-спасательная служба ОСВОДа Самарской области» Андрей Емелин.

Основная задача спасателей – проведение предупредительно-профилактической работы среди отдыхающих, а при возникновении несчастных случаев на воде - поисково-спасательные работы. Именно поэтому каждому члену спасательной группы определен круг задач, среди которых ежечасное патрулирование берега Волги.

По мнению специалистов, основными причинами гибели и травмирования людей являются несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на воде, а также купание в состоянии алкогольного опьянения и (или) в необорудованных местах, несоблюдение правил движения маломерных судов.

Места расположения официальных городских пляжей в этом году традиционны: I Очередь набережной реки Волга (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской); II Очередь набережной реки Волга (от ул. Маяковского до дамбы в районе КИНАП); IV Очередь набережной реки Волга (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага); в районе Загородного парка; под спуском по ул. Советской Армии; в районе Барбошиной поляны; в районе СФГУП "Санаторий Можайский"; пляж Красноглинского района (на территории 26-го квартала Самарского лесничества). Пляж в районе Фестивальной поляны (пр. Мастрюково) – оборудуется только в период проведения Грушинского фестиваля и молодежного форума «iВолга».

Также на I очереди набережной (в районе Некрасовского спуска) и на территории пляжа II очереди набережной (в районе Полевого спуска) будут функционировать 2 специализированных пляжа, оборудованные всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха маломобильных граждан.

Купаться разрешено только в оборудованных местах.

Отдыхающим на воде ЗАПРЕЩАЕТСЯ: прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоёма; заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы; устраивать в воде опасные игры; далеко отплывать от берега на надувных средствах, купаться в запрещенных местах; подавать ложные сигналы тревоги; бросать в воду банки, стекло, другие опасные предметы; кататься на самодельных плотах; употреблять спиртные напитки на пляже, входить в воду в состоянии алкогольного опьянения; подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам. Также в местах массового купания людей запрещено использование рыболовных снасти (сети, спиннинги, закидушки и др).

В местах, необорудованных для отдыха, расставлены предупреждающие аншлаги «Купаться запрещено».

В соответствии со ст. 2.1.6. Закона Самарской области от 01.11.2007 года № 115 ГД купание в необорудованных местах влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.

Не забывайте о необходимости соблюдения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID – 19, в том числе соблюдение социального дистанцирования на пляжах.

Время работы спасательных постов на городских пляжах:

с 10.06.2020 года по 31.08.2020 года с 09.00 до 22.00;

с 01.09.2020 года по 15.09 2020 года с 09.00 до 20.00.

Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи:

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) - 930-81-12;

Единый номер экстренных служб - «112» (возможен вызов без sim карты);

МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14, 992-99-99;

Скорая медицинская помощь – 03, 103, 89171443574.

Фото: горадминистрация