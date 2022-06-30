Я нашел ошибку
Главные новости:
Утром и днем 1 июля.
В губернии ожидаются грозы с порывистым ветром, возможен град
В Спартакиаде принимают участие юноши и девушки до 18 лет из 31 региона Российской Федерации.
В Тольятти завершился второй соревновательный день Спартакиады учащихся России по фехтованию     
В этом году обучение успешно завершили 893 учащихся.
В медколледже имени Нины Ляпиной вручили дипломы выпускникам
Согласно тактическому замыслу, произошло возгорание в одном из кабинетов второго этажа здания.
На базе ГУ МВД СО сегодня состоялись пожарно-тактические учения
Уточняется, что паблики будут обязаны создавать и подведомственные госорганам и органам местного самоуправления организации.Уточняется, что паблики будут обязаны создавать и подведомственные госорганам и органам местного самоуправления организации.
Госдума приняла закон, обязывающий органы власти создавать и вести страницы в соцсетях
Социологи #ЦУР63 провели опрос методом онлайн-анкетирования среди пользователей 2-х наиболее популярных в Самарской области социальных сетей.
80% жителей Самарской области готовы провести отпуск в регионе
В рамках ПИАШ будет разрабатываться комплекс технологий, критических важных для современного и будущего производства аэрокосмической техники.
В Самарском университете им. Королёва будет создана передовая инженерная аэрокосмическая школа
Максим Соколов поблагодарил руководителя региона за поддержку предприятия и всего трудового коллектива в непростой ситуации.
«Мобилизовать ресурсы»: Дмитрий Азаров и Максим Соколов обсудили текущие планы работы АВТОВАЗа
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 51.16
-1.81
EUR 53.86
-2.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На базе ГУ МВД СО сегодня состоялись пожарно-тактические учения

30 июня 2022 20:54
153
Согласно тактическому замыслу, произошло возгорание в одном из кабинетов второго этажа здания.

На базе Главного управление МВД России по Самарской области 30 июня состоялись пожарно-тактические учения. Согласно тактическому замыслу, произошло возгорание в одном из кабинетов второго этажа здания.

Дежурный оперативно сообщил о «возгорании» в пожарную часть. Затем под руководством заместителя начальника Отдела пожарной безопасности Управление организации тылового обеспечения ГУ МВД России по Самарской области майора внутренней службы Сергея Петренко за считаные секунды была организована эвакуация сотрудников и оказана техническая помощь прибывшим на вызов пожарным.

В ходе тренировки были отработаны вопросы взаимодействия дежурных служб аппарата главка полиции и Государственной противопожарной службы МЧС России по Самарской области. Помимо ликвидации последствий возгорания участниками учений дополнительно были отработаны учебные вводные по эвакуации людей из здания и навыки самостоятельного тушения возгорания. На полную ликвидацию условного пожара потребовалось чуть больше 20 минут.

Данные занятия показали, что сотрудники оперативно реагируют на чрезвычайные ситуации, быстро принимают решения и ознакомлены с техникой пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
30 июня 2022  13:22
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
274
Банк «Солидарность» выпустил юбилейную 10 000 карту жителя Самарской области
30 июня 2022  12:50
Банк «Солидарность» выпустил юбилейную 10 000 карту жителя Самарской области
307
На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности
30 июня 2022  10:14
На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности
334
«Фармлэнд» - совместное белорусско-голландское предприятие. Имеет 5 производственных линий, изготавливаются продукты по 140 позициям
29 июня 2022  17:56
Самарская область и регионы Беларуси намерены развить сотрудничество в сфере здравоохранения  
501
«Жигулевская долина» будет сотрудничать с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень», объединяющим 90 резидентов из 15 стран.
29 июня 2022  17:38
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень»
802
Весь список