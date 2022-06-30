На базе ГУ МВД СО сегодня состоялись пожарно-тактические учения

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На базе Главного управление МВД России по Самарской области 30 июня состоялись пожарно-тактические учения. Согласно тактическому замыслу, произошло возгорание в одном из кабинетов второго этажа здания.

Дежурный оперативно сообщил о «возгорании» в пожарную часть. Затем под руководством заместителя начальника Отдела пожарной безопасности Управление организации тылового обеспечения ГУ МВД России по Самарской области майора внутренней службы Сергея Петренко за считаные секунды была организована эвакуация сотрудников и оказана техническая помощь прибывшим на вызов пожарным.



В ходе тренировки были отработаны вопросы взаимодействия дежурных служб аппарата главка полиции и Государственной противопожарной службы МЧС России по Самарской области. Помимо ликвидации последствий возгорания участниками учений дополнительно были отработаны учебные вводные по эвакуации людей из здания и навыки самостоятельного тушения возгорания. На полную ликвидацию условного пожара потребовалось чуть больше 20 минут.



Данные занятия показали, что сотрудники оперативно реагируют на чрезвычайные ситуации, быстро принимают решения и ознакомлены с техникой пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО