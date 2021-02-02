На автодороге М5 «Урал» ограничения движение для грузовиков в Самарской области сняты

73

По информации ФКУ «Приволжуправтодор» с 18:00, 2 февраля, на участке с 29 км по 132 км автодороги М5 «Урал» (Подъезд к г. Оренбург) ограничения движение для грузового автотранспорта в Самарской области сняты.



Будьте внимательными!



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).



Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.