На Аллее Трудовой Славы в Самаре работает выставка «Герои Труда»

В Самаре на Аллее Трудовой Славы открылась выставка «Герои Труда». Она объединяет более 60 биографий Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и Героев Труда России, чья жизнь и деятельность были связаны с Самарой и Куйбышевом. В начале мая эта же выставка в мультимедийном формате открылась на площади Куйбышева.

На экспозиции представлены фото и биографии известных людей, имеющих достижения в науке, промышленности, культуре, образовании и других сферах деятельности. Среди них трижды Герой Социалистического Труда, авиаконструктор Сергей Ильюшин, дважды Герой Социалистического Труда, министр обороны Советского Союза Дмитрий Устинов, конструктор Сергей Королев, директор завода «Прогресс» Виктор Литвинов и другие.

«Во все времена рядом с теми, кто защищал Родину с оружием в руках, стояли землепашцы, металлурги, конструкторы, врачи и учителя. Герои Труда — это люди, чей ежедневный труд стал народным подвигом. Их мужество — в самоотдаче, их слава — в укреплении державы», – отметил председатель Самарской областной организации «Герои Отечества», Герой РФ Игорь Станкевич.

Выставка подготовлена администрацией города при содействии Героя РФ, председателя Самарской областной общественной организации «Герои Отечества» Игоря Станкевича и самарских предприятий ПАО «ОДК - Кузнецов», АО «Авиакор - Авиационный Завод», АО «РКЦ «Прогресс», АО «Самарский металлургический завод», ОАО «ЕПК Самара», ПАО «Завод имени Тарасова», ПАО «Самарский завод «ЭКРАН», АО «Авиаагрегат» и АО «Самарский электромеханический завод». Также при подготовке выставки использовались материалы портала «Герои страны» и книги «Энциклопедия подвига».

Отметим, что выставка «Герои Труда» на Аллее Трудовой Славы будет работать до окончания теплого сезона.