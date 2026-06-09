Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области завершился турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая высота»
В Самарской области завершился турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая высота»
17 финалистов из Самарской области претендуют на звание лучших молодых промышленников России
17 финалистов из Самарской области претендуют на звание лучших молодых промышленников России
До завершения голосования за объекты благоустройства в Самарской области осталось 4 дня
До завершения голосования за объекты благоустройства в Самарской области осталось 4 дня
На Аллее Трудовой Славы в Самаре работает выставка «Герои Труда»
На Аллее Трудовой Славы в Самаре работает выставка «Герои Труда»
«РКС-Самара» направили обращение в УФАС о недобросовестных производителях влажной туалетной бумаги
«РКС-Самара» направили обращение в УФАС о недобросовестных производителях влажной туалетной бумаги
Организации и предприниматели Самарской области вошли в число победителей конкурса «Торговля России — 2026»
Организации и предприниматели Самарской области вошли в число победителей конкурса «Торговля России — 2026»
Государство совершенствует меры по защите граждан от мошенников
Государство совершенствует меры по защите граждан от мошенников
жители Самарской области представляют свои идеи на форум АСИ «Сильные идеи для нового времени»
Жители Самарской области представляют свои идеи на форум АСИ «Сильные идеи для нового времени»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.26
-0.21
EUR 85.28
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На Аллее Трудовой Славы в Самаре работает выставка «Герои Труда»

126
На Аллее Трудовой Славы в Самаре работает выставка «Герои Труда»

В Самаре на Аллее Трудовой Славы открылась выставка «Герои Труда». Она объединяет более 60 биографий Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и Героев Труда России, чья жизнь и деятельность были связаны с Самарой и Куйбышевом. В начале мая эта же выставка в мультимедийном формате открылась на площади Куйбышева.

На экспозиции представлены фото и биографии известных людей, имеющих достижения в науке, промышленности, культуре, образовании и других сферах деятельности. Среди них трижды Герой Социалистического Труда, авиаконструктор Сергей Ильюшин, дважды Герой Социалистического Труда, министр обороны Советского Союза Дмитрий Устинов, конструктор Сергей Королев, директор завода «Прогресс» Виктор Литвинов и другие.

«Во все времена рядом с теми, кто защищал Родину с оружием в руках, стояли землепашцы, металлурги, конструкторы, врачи и учителя. Герои Труда — это люди, чей ежедневный труд стал народным подвигом. Их мужество — в самоотдаче, их слава — в укреплении державы», – отметил председатель Самарской областной организации «Герои Отечества», Герой РФ Игорь Станкевич.

Выставка подготовлена администрацией города при содействии Героя РФ, председателя Самарской областной общественной организации «Герои Отечества» Игоря Станкевича и самарских предприятий ПАО «ОДК - Кузнецов», АО «Авиакор - Авиационный Завод», АО «РКЦ «Прогресс», АО «Самарский металлургический завод», ОАО «ЕПК Самара», ПАО «Завод имени Тарасова», ПАО «Самарский завод «ЭКРАН», АО «Авиаагрегат» и АО «Самарский электромеханический завод». Также при подготовке выставки использовались материалы портала «Герои страны» и книги «Энциклопедия подвига».

Отметим, что выставка «Герои Труда» на Аллее Трудовой Славы будет работать до окончания теплого сезона.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
8 июня 2026  20:26
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
637
Вячеслав Федорищев назначил врио министра региональной безопасности Самарской области Александра Шаркова
8 июня 2026  20:18
Вячеслав Федорищев назначил врио министра региональной безопасности Самарской области Александра Шаркова
715
На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева подвели итоги работы делегации региона на ПМЭФ-2026
8 июня 2026  19:48
На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева подвели итоги работы делегации региона на ПМЭФ-2026
1135
В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе
8 июня 2026  13:48
В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе
829
В Самарской области утвердили новые правила организованной перевозки групп детей автобусами
8 июня 2026  12:07
В Самарской области утвердили новые правила организованной перевозки групп детей автобусами
580
Весь список