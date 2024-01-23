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На 89-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР Валентин Райков

23 января 2024 17:52
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В почтенном возрасте он не оставил спорт. Побеждал на чемпионатах России среди ветеранов, становился призером Всемирных ветеранских игр.

23 января на 89-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР Валентин Федорович Райков. В середине XX века талантливый куйбышевский спортсмен Валентин Райков был футболистом и легкоатлетом. Он мог попасть в команду мастеров "Крылья Советов", но выбрал лыжные гонки: выполнил норматив мастера спорта СССР, выиграл гонку на призы газеты "Волжская коммуна", претендовал на поездку на первые для нашей сборной Зимние Олимпийские игры в Кортине-д'Ампеццо в 1956 году, сообщает АСМ «СПОРТИКО».

Валентин Райков окончил ленинградский институт имени Лесгафта, стал тренером по легкой атлетике и председателем райспортсоюза Красноглинского района города Куйбышева.

С 1965 года жил и работал в Тольятти, с 1976 года был тренером спортивного клуба "ВАЗа". Несколько лет был одним из наставников легкоатлетической сборной СССР, в том числе и во время московской Олимпиады 1980 года.

Валентин Райков внес вклад и в развитие спортивной инфраструктуры Тольятти. Полвека тому назад под его руководством была заложена гаревая дорожка на стадионе "Строитель". Участвовал он и в подготовке освещенной лыжной трассы в Центральном районе.

В почтенном возрасте он не оставил спорт. Побеждал на чемпионатах России среди ветеранов, становился призером Всемирных ветеранских игр. Его уход из жизни - большая потеря для всего спортивного сообщества самарской губернии.

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