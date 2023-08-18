На 8 пляжах Самары лучше не купаться

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Роспотребнадзор проверил состояние воды и песка на пляжах региона. В ведомстве не рекомендуют купаться на восьми пляжах региона.

По состоянию на 17 августа исследовано 170 проб воды на санитарно-химические показатели, 554 пробы – на микробиологические показатели, 759 проб – на возбудители инфекционных заболеваний, 153 пробы – на паразитологические показатели.



С 10 по 17 августа специалисты выявили несоответствующие пробы по микробиологическим показателям на пляжах Самары: первой очереди набережной, второй очереди набережной, четвертой очереди набережной, Загородного парка, санатория "Можайский" Кировского района, в районе спуска Барбошиной поляны, Красноглинского района. А также на пляже озеро Банное Сергиевского района.



При этом возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям, пишет Сова.