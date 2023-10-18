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На 60% уменьшилось количество обращений в ГУФССП СО от граждан, ошибочно идентифицированных должниками

18 октября 2023 17:51
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Тем не менее, случаи ошибочной идентификации граждан как должников все еще фиксируются.

На 60% уменьшилось количество поступивших обращений в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области от граждан, ошибочно идентифицированных должниками.

Положительная тенденция стала возможной благодаря Федеральному закону от 21.12.2021 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 20 июня 2022 года.

Указанный закон решил проблему однозначной идентификации должников в рамках исполнительного производства. В соответствии с законом в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе  в обязательном порядке указывается один из дополнительных идентификаторов должников: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения.

Тем не менее, случаи ошибочной идентификации граждан как должников все еще фиксируются. Это касается исполнительных производств, возбужденных по исполнительным документам, вынесенным до вступления в силу указанного закона и в которых отсутствуют идентификаторы граждан-должников.

Полные тезки должников, на которых числится чужой долг, могут решить проблему с помощью сервиса «Интернет-приемная» на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, выбрав тему «Я двойник!».

Другой эффективный и быстрый способ решения вопроса граждан-двойников — обращение в чат-бот, размещенный в официальном аккаунте ФССП России в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/fssp_gov.

Рассмотрение обращения будет обеспечено Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в течение двух дней.

Граждане также могут воспользоваться сервисом «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов» на портале Госуслуг. В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» необходимо выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».

Данные способы связи с ведомством призваны оперативно решать вопросы, касающиеся ошибочной идентификации, сообщает

пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

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