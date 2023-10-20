На 2 недели продлен прием заявок на участие в кинофестивале документальных фильмов Знание.Кино Российского общества «Знание» 

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Российское общество «Знание» продлевает до 3 ноября прием заявок на участие в кинофестивале документальных фильмов Знание.Кино, который пройдет с 28 ноября по 2 декабря в Москве на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия". Кинофестиваль посвящен деятельности советского кинорежиссера и сценариста, одного из основателей и теоретиков документального кино Дзиги Вертова. Соорганизатор фестиваля — режиссер, продюсер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, генеральный партнёр проекта — Институт развития интернета (АНО «ИРИ»).

Старт приема заявок был дан 27 августа, в День российского кино, о чем объявили генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и режиссер Константин Богомолов. За это время поступило несколько сотен работ из более чем 30 регионов страны.

Прием заявок на участие в масштабном просветительском проекте продлен до 3 ноября включительно. Свои работы об историческом, культурном наследии нашей страны, открытиях и достижениях соотечественников могут представить граждане России, которым исполнилось 18 лет, в номинациях: «Кинохроника», «Исследования», «Беседа», «Видовой фильм». Юные кинодокументалисты в возрасте от 14 до 17 лет могут подать заявки на участие в номинации «Первые». Также учреждена специальная номинация «Выбор Первых», победитель которой будет выбран из всех киноработ, представленных на кинофестиваль. На участие в нем принимаются фильмы, созданные в 2021–2023 годах, уже имеющие прокатные удостоверения или находящиеся в процессе их получения.

Первые 4 номинации будет оценивать жюри, в состав которого войдут известные театральные и кинорежиссеры, общественные деятели и другие эксперты. Киноленты номинациях «Первые» и «Выбор Первых» предстоит оценить специальному жюри — участникам Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Лучшие картины, вошедшие в шорт-лист проекта, зрители увидят на кинофестивале, который будет идти 5 дней — с 28 ноября по 2 декабря в столице. Победители кинофестиваля получат гранты на профильное обучение и стажировки, закупку профессионального оборудования для съемок. Фильмы лауреатов кинофестиваля также будут представлены публике на площадках Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи, сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание»