на 19,12% чаще самарцы являются «совами»

Специалисты компании Genotek проанализировали более 166 тысяч геномов жителей России, представляющих разные этнические группы. Исследование показало, что больше всего «сов» среди чеченцев, а меньше всего — среди азербайджанцев.

Наш внутренний ритм — будь мы «жаворонками» или «совами» — определяется биологическими процессами, среди которых важную роль играют именно гены. Один из ключевых факторов, влияющих на этот аспект, — ген PER3 (Period Circadian Regulator 3). Этот ген участвует в формировании внутренних биологических часов, регулируя активность специальных белков, определяющих наши суточные ритмы. Кроме того, PER3 влияет на эмоциональное состояние и адаптацию к смене времен года.

Ранее исследование показало, что вариации в гене PER3 влияют на индивидуальные предпочтения относительно утреннего подъема или вечерней активности. Например, одно из распространенных изменений — полиморфизм rs228697. У обладателей даже одной копии гена PER3 с аллелем G вероятность иметь поздний режим сна («совиный») возрастает почти в 2,5 раза.

Специалисты Genotek изучили, у каких народов чаще встречается аллель G. Согласно исследованию сотрудников Genotek, наибольшее число людей, предрасположенных к позднему режиму сна, встречается среди чеченцев (30,8%). Второе и третье место заняли ашкеназские евреи (28,63%) и армяне (26,08%). Наименьшее число представителей, склонных быть «совами», среди азербайджанцев (12,21%), казахов (12,69%) и корейцев (13%). Подробнее в таблице 1.

Жаворонки — это люди, предпочитающие рано вставать и ложиться. Их биологические часы настроены таким образом, что наибольшая активность приходится на утреннее и дневное время суток. Жаворонкам легко просыпаться утром, они чувствуют себя бодрыми и энергичными именно в первой половине дня. Вечером же они начинают ощущать усталость и желание отдохнуть. Совы — противоположность жаворонкам. Они предпочитают поздно ложиться и позже вставать. Пик активности таких людей наступает ближе к вечеру и ночи. Им трудно просыпаться рано утром, зато ночью они чувствуют себя полными сил и энергии. Многие творческие профессии привлекают именно сов, поскольку вдохновение часто приходит именно поздним вечером или даже глубокой ночью.

«Наши гены играют гораздо большую роль в формировании привычек сна, чем принято считать. Конечно, на режим влияет образ жизни, работа и освещенность, но генетические особенности закладывают базовые различия между людьми. Изучая такие особенности, мы лучше понимаем, почему одним людям легче вставать на рассвете, а другим проще творить ночью», — пояснил руководитель научных коммуникаций Genotek, к.б.н. Екатерина Суркова.

«Различия между этносами не означают, что один народ “более сонный”, а другой — “более бодрый”. Скорее, это отражает особенности генетического фона, сложившиеся исторически и культурно. Такие данные помогают лучше понимать, как генетика и условия среды вместе формируют наши биоритмы», — пояснил руководитель исследования, директор по науке Genotek Александр Ракитько.

Фото: Дильдина Светлана