С 12:00 до 19:00 6 ноября и с 06:00 до 17:00 7 ноября.
Движение транспорта в Самаре временно скорректируют в связи с проведением Парада Памяти
ГАИ СО: о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в праздничные дни
Который объединил более 2,5 тысяч человек. 
В Самаре прошел смотр парадных расчетов образовательных учреждений региона
В Самаре днем дождь, до +7°С.
1 ноября в регионе дождь, до +8°С
На данный момент порядка 200 человек получают необходимую медицинскую помощь в современных условиях.
В посёлке Центральный Богатовского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт
Оплатить имущественные налоги и НДФЛ можно быстро и легко через «Личный кабинет налогоплательщика».
УФНС СО напоминает об оплате имущественных налогов и НДФЛ
С 31 октября по 7 ноября в Самаре будет проходить 3-й круг чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе «Лига героев» - Кубок «Герои нашего времени» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В Самаре стартовало первое мероприятие спортивной программы форума «Россия - спортивная держава»
Яркие и непосредственные, полные света, добра и веры в лучший день, все эти рисунки объединены одной темой – любовью к родному городу.
В СОУНБ откроется выставка детского рисунка «Мир глазами детей: город сегодня – город-мечта!»
Мероприятия
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
В областном центре пройдет детская обзорная экскурсия по дому Маштакова
На 19,12% чаще самарцы являются «совами»

31 октября 2025 13:44
130
на 19,12% чаще самарцы являются «совами»

Специалисты компании Genotek проанализировали более 166 тысяч геномов жителей России, представляющих разные этнические группы. Исследование показало, что больше всего «сов» среди чеченцев, а меньше всего — среди азербайджанцев.

Наш внутренний ритм — будь мы «жаворонками» или «совами» — определяется биологическими процессами, среди которых важную роль играют именно гены. Один из ключевых факторов, влияющих на этот аспект, — ген PER3 (Period Circadian Regulator 3). Этот ген участвует в формировании внутренних биологических часов, регулируя активность специальных белков, определяющих наши суточные ритмы. Кроме того, PER3 влияет на эмоциональное состояние и адаптацию к смене времен года.

Ранее исследование показало, что вариации в гене PER3 влияют на индивидуальные предпочтения относительно утреннего подъема или вечерней активности. Например, одно из распространенных изменений — полиморфизм rs228697. У обладателей даже одной копии гена PER3 с аллелем G вероятность иметь поздний режим сна («совиный») возрастает почти в 2,5 раза.

Специалисты Genotek изучили, у каких народов чаще встречается аллель G. Согласно исследованию сотрудников Genotek, наибольшее число людей, предрасположенных к позднему режиму сна, встречается среди чеченцев  (30,8%). Второе и третье место заняли ашкеназские евреи (28,63%) и армяне (26,08%). Наименьшее число представителей, склонных быть «совами», среди азербайджанцев (12,21%), казахов (12,69%) и корейцев (13%). Подробнее в таблице 1. 

Жаворонки — это люди, предпочитающие рано вставать и ложиться. Их биологические часы настроены таким образом, что наибольшая активность приходится на утреннее и дневное время суток. Жаворонкам легко просыпаться утром, они чувствуют себя бодрыми и энергичными именно в первой половине дня. Вечером же они начинают ощущать усталость и желание отдохнуть. Совы — противоположность жаворонкам. Они предпочитают поздно ложиться и позже вставать. Пик активности таких людей наступает ближе к вечеру и ночи. Им трудно просыпаться рано утром, зато ночью они чувствуют себя полными сил и энергии. Многие творческие профессии привлекают именно сов, поскольку вдохновение часто приходит именно поздним вечером или даже глубокой ночью.

«Наши гены играют гораздо большую роль в формировании привычек сна, чем принято считать. Конечно, на режим влияет образ жизни, работа и освещенность, но генетические особенности закладывают базовые различия между людьми. Изучая такие особенности, мы лучше понимаем, почему одним людям легче вставать на рассвете, а другим проще творить ночью», — пояснил руководитель научных коммуникаций Genotek, к.б.н. Екатерина Суркова. 

«Различия между этносами не означают, что один народ “более сонный”, а другой — “более бодрый”. Скорее, это отражает особенности генетического фона, сложившиеся исторически и культурно. Такие данные помогают лучше понимать, как генетика и условия среды вместе формируют наши биоритмы», — пояснил руководитель исследования, директор по науке Genotek Александр Ракитько.  

Фото: Дильдина Светлана

