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По состоянию на 18 февраля 2021 года на территории муниципального района Ставропольский Самарской области зарегистрировано 26 пожаров, на которых, к сожалению, погибли 2 человека и 1 человек получил травму в виде ожогов. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 14 пожаров.

В большинстве случаев в зимний период пожары происходят в частных домах, надворных постройках и банях. Основными причинами пожаров являются короткое замыкание электрической проводки и нарушения правил монтажа и эксплуатации печного оборудования, сообщает облМЧС.

Так, 10 февраля 2021 г. в с. Сосновый Солонец произошел пожар в частном жилом доме с пристроем. К сожалению, в результате пожара погибла женщина 1949 г.р. В ходе проведения проверки установлено, что причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Инспекторами надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному району Ставропольский регулярно проводится профилактическая работа среди населения с целью недопущения возникновения пожаров в жилье.

Инспекторы Государственного пожарного надзора объясняют людям, что, в связи с возрастанием в зимний период нагрузок на системы отопления и электрические сети, необходимо следить за исправностью и соблюдением правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

Во время проведения мероприятий сотрудники МЧС доводят до жителей района информацию о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, особое внимание обращают на использование электрических сетей и оборудования, отопительных приборов, запрете курения в не отведенных для этого местах, о правилах использования первичных средств пожаротушения (огнетушителей), о правилах безопасной эвакуации из здания на случай пожара.

С начала года сотрудниками Отдела проведены 54 схода с населением, 205 человек проинструктированы о мерах пожарной безопасности. При беседе с жителями района особое внимание было обращено на соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных и бытовых (газовых) приборов, при монтаже и эксплуатации печного оборудования.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»

(все операторы сотовой связи)