«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР

327

В пятницу ночью в Самарскую область прибыл поезд с 266 вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР, которые были распределены по пунктам временного размещения (ПВР). Основная часть из них была направлена на базу отдыха «Дубки» в Самаре. В субботу, 26 февраля, Дмитрий Азаров проверил условия проживания переселенцев и пообщался с людьми, которые поделись с ним пережитым ужасом последних 8 лет и благодарностью за спасение их жизней.

С железнодорожного вокзала переселенцев на автобусах отправили в ПВР. Большую часть из них, 178 человек, разместили на базе отдыха «Дубки» в Самаре. Здесь были подготовлены комфортные номера и организовано 4-разовое питание. После отдыха переселенцы прошли ПЦР-тестирование, их осмотрели медики. Специалисты миграционной и социальной служб оказали необходимые консультации и помощь с оформлением документов.

В ПВР все прибывшие смогли оформить заявление на получение единовременной социальной выплаты. «Питанием, жильем, медицинской помощью люди обеспечены. Насколько оперативно люди смогут получить материальную помощь?», - спросил Глава региона. Лариса Дубровина, руководитель Главного управления социальной защиты Самарского округа области, сообщила, что весь пакет документов на оказание материальной помощи уже собран. В понедельник все документы будут направлены в Ростовскую область, которая непосредственно занимается перечислением средств. Ожидается, что в течение недели федеральная выплата, положенная людям, должна поступить.

Глава региона подчеркнул, что если у людей есть какие-то экстренные потребности, то об этом надо обязательно знать. «В таком случае мы обязательно найдем возможность помочь», - сказал Губернатор, поручив сообщать о подобных ситуациях, когда помощь людям требует незамедлительных решений. Кроме того, как рассказала первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова, за каждым из ПВР и находящимися там переселенцами закреплены депутаты, которые контролируют, чтобы людям было предоставлено все необходимое. «Соцслужбы за эти дни выяснили, какие персональные нужды не предусмотрены средствами на содержание. У нас есть список вещей с размерами: нужны спортивные костюмы, майки, белье, теплая обувь - не у всех она соответствует нашему сезону. И наши депутаты берут на себя обязанность помочь», - сообщила Марина Антимонова.

В каждом ПВР организованы мобильные пункты центров занятости, где предлагаются вакансии для временного трудоустройства. По информации министра социально-демографической политики Самарской области Регины Воробьевой, 15 человек из числа прибывших уже обозначили свое желание устроиться на работу. С понедельника четверо выходят на работу, еще 6 человек также будут трудоустроены в ближайшее время.

«Это очень важно, чтобы люди, которые хотят работать, были трудоустроены», - сказал Губернатор. Глава региона поблагодарил специалистов, которые помогают вынужденным переселенцам: «Большое, важное дело делаем. Главное, чтобы людям было комфортно».

Под особым вниманием дети – их половина от всех прибывших в регион переселенцев. Среди них – 6 младенцев до года. В ПВР оборудованы детские комнаты, где с ребятами занимаются волонтеры и опытные педагоги. Дети рисуют, читают, занимаются лепкой, играют в настольные и подвижные игры. Дополнительно Глава региона вручил ребятам целый набор подарков и игрушек, что, несомненно, добавило им радостных эмоций. Для 44 детей школьного возраста, которые проживают в «Дубках», уже со следующей недели будет организован образовательный процесс. Их готова принять школа №43. Для доставки ребят в образовательное учреждение будет организован транспорт.

Глава региона еще на этапе подготовки ПВР отмечал – важно подготовить меню как для взрослых, так и для детей. Сегодня Дмитрий Азаров проверил, как организовано питание, а также расспросил самых юных переселенцев, нравится ли им еда. Дети ответили однозначно – едят с удовольствием.

Анастасия Голубоярова и Светлана Бискубская – студентки. Летом должны были получить диплом об окончании Донецкой национальной академии строительства и архитектуры. Девушки переживают, как теперь быть. Губернатор заверил Анастасию и Светлану, что поможет в том, чтобы они смогли закончить обучение и защитить диплом в Самаре: «У нас сильный государственный технический университет, который я сам заканчивал. Обязательно лично переговорю с ректором, чтобы рассмотрели вашу ситуацию и помогли. Время не нужно терять, и если есть возможность, нужно учиться. А мы, безусловно, постараемся здесь для вас создать второй дом, чтобы вам было комфортно», - сказал Дмитрий Азаров.

Среди переселенцев – много пожилых людей, которые до последнего не хотели покидать родные места. Людмила Татарчук жила в Макеевке рядом с Донецком, где у нее частный дом и приусадебное хозяйство. Со слезами на глазах 71-ти летняя женщина рассказала Губернатору о том ужасе, что пришлось ей пережить за последние 8 лет.

«Я никогда не забуду, как от взрывов наши дома буквально поднимались и опускались, содрогались окна и двери. Нам говорили: «Берите вещи и уходите!». Но как я уйду, если это мой дом, моя родная земля? Почему вы меня гоните? - рассказала Людмила Татарчук, - Когда мы узнали, что Россия защит нас – мы радовались все. Мы знали, что России нам поможет, и нас не бросят. Путин все пытался переговорами решить, но выхода уже не осталось. Говорю огромное спасибо России и Владимиру Владимировичу за то, что он вмешался и помогает освободить страну от врагов. Мы очень этого ждали. Я счастлива и рада! Пусть будет мир, но для этого надо решить вопрос до конца. В Самаре я чувствую себя хорошо, к нам очень теплое отношение, как будто мы здесь как дома».

Лидии Ярыдиной - 83 года, приехала из Горловки. О тех ужасах, которые творились у нее дома, и той боли, которую она испытывает из-за руководства ее страны, рассказывает не сдерживая эмоций.

«Замучались за восемь лет. Когда началась Великая Отечественная война, я была ребенком, и многого не помню. Но мама рассказывала, как тяжело ей пришлось. Вот и мне пришлось на себе испытать все ужасы военных действий. Многие, кто шли с оружием на города и села Донбасса, годятся мне во внуки. Как не стыдно им было поднимать руку на своих же соотечественников? Делить людей на «наших» и «ваших»? Нужно беречь свою страну, - поделилась переживаниями Лидия Андреевна, - Хорошо, что нас приняла Россия. Россия всю жизнь всех спасает. Спасибо Путину, что решил освободить Украину от этих непорядочных людей, которые ее захватили. Здесь нас очень хорошо встретили, обращаются с нами с любовью и заботой. Спасибо за это огромное!».

Дмитрий Азаров поблагодарил женщин за терпение и выдержку и подчеркнул: здесь они в полной безопасности, о них позаботятся. «Мы своих не бросаем!», - заверил Губернатор.

Глава региона также осмотрел столовую, где посменно организовано 4-х разовое питание, и жилые корпуса, где для людей созданы все условия. Кроме того, в ПВР работает медицинский кабинет, при необходимости с людьми работают психологи. Свою помощь переселенцам оказывают и жители Самарской области, общественные и волонтерские организации. Дмитрий Азаров, осмотрев ПВР и пообщавшись с людьми, еще раз акцентировал внимание всех ответственных служб на том, что в сфере внимания должен быть каждый.

Напомним, что для помощи всем прибывающим из ДНР и ЛНР в Самарскую область работает «горячая линия» министерства социально-демографической и семейной политики региона: 8 800 100 56 61.