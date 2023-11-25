«Мы – граждане России!»: в Самарской области подросткам в торжественной обстановке вручили паспорта

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Полицейские и общественники в торжественной обстановке вручили ребятам главный документ удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

В Новокуйбышевске, Клявлинском, Безенчукском и Кошкинском районах в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» состоялись торжественные церемонии вручения подросткам первых паспортов. Знаменательные события проходили в домах культуры и местной администрации

.В Новокуйбышевске торжество началось с Государственного гимна России. Ребятам также рассказали об истории паспорта. Со словами поздравления и напутствием к юным гражданам России обратились представители регионального и городского отделения РДММ «Движение первых», представители городской администрации и начальник отдела МВД Новокуйбышевска майор полиции Наталья Завалишина. Каждый гость в своей речи поздравил ребят со знаменательным событием и отметил, что вручение 14-летним новокуйбышевцам паспорта знаменует для них начало взрослости и самостоятельности, но вместе с ними возрастает и ответственность с осознанием своей причастности к судьбе Родины и ее будущему.

В ходе праздничных церемоний полицейские рассказали подросткам о том, какие права и обязанности появляются с получением паспорта, а также напомнили о правилах его сохранности.Сотрудники полиции поздравили ребят, отметив, что получение главного документа, удостоверяющего личность – это первый серьёзный шаг во взрослую жизнь, пожелали достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации.

Представители общественных советов отметили, что это волнующее событие для молодых людей, которое знаменует начало самостоятельной жизни и поздравили подростков, пожелав успехов в учебе и новых достижений.Ребята, в свою очередь, пообещали быть достойными гражданами России.

В завершении мероприятия полицейские и общественники призвали ребят беречь документ удостоверяющий личность гражданина, соблюдать закон и порядок и быть верными свой Родине и подарили подросткам экземпляры Конституции Российской Федерации.Завершились торжественные церемонии общими фото на память, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО