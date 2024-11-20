МВД: в паспорте гражданина России должны быть две обязательные отметки

107

Обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России являются регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности, сообщает главное управление по вопросам миграции МВД в своем Telegram-канале.

"При выдаче или замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории Российской Федерации, в оформленном документе проставляются как обязательные, так и необязательные отметки. Обязательными к проставлению в паспорте являются: отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации и сведения об отношении к воинской обязанности", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по желанию гражданина в паспорт могут быть внесены сведения о браке и детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах, а также выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность россиянина за пределами страны.

Кроме того, в паспорт могут быть внесены и необязательные отметки, проставляемые другими органами и организациями: группа крови и идентификационный номер налогоплательщика, пишет РИА Новости.

"Самостоятельное внесение гражданами в паспорт сведений, отметок и записей недопустимо и влечет его недействительность", — предупреждает МВД.