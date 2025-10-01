МВД советует пенсионерам скачать приложения с определителями номера звонящего

88

Для защиты от мошенников пожилым людям стоит загрузить приложение для определения номеров звонящих. Такой совет дала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, такое приложение предупредит об опасном звонке.

"Воспользуйтесь функцией "Антиспам" их оператора связи – она блокирует нежелательные звонки", – написала официальный представитель МВД.

Волк также рекомендовала настроить список разрешенных номеров для входящих вызовов и напоминать близким, что даже в том случае, когда звонящий знает личные данные (имя и адрес), это не значит, что он – официальное лицо.