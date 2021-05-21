МВД СО: открытое окно – источник опасности для жизни маленьких детей

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Любое падение с высоты, особенно малышей, которые только начинают ходить и познавать мир, может привести к непоправимым последствиям. Представитель Общественного совета при областном главке МВД, главный врач ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" Сергей Пушкин и полицейские призывают взрослых к внимательности и советуют придерживаться следующих правил, чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна:

- Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром.

- Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых.

- Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну.

- Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.

- Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире.

- Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона).

- Используйте на окнах специальные замки, фиксаторы и другие безопасные устройства, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно.

- Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного малыша.

- Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона.

Неосторожность взрослых, связанная с оставлением открытыми окон в летний период, может стоить маленьких жизней – жизней малышей, которые в силу возраста еще не понимают, насколько это может быть опасно. Берегите своих детей!