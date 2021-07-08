МВД СО: как распознать поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса 

176

Полиция предостерегает жителей Самарского региона от действий мошенников, предлагающих купить поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса и отрицательных результатов теста.

Полицейские предостерегают, что при приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мошенников - заплатить деньги, а документ не получить, или получить поддельный сертификат, не имеющий юридической силы.

Как распознать поддельный сертификат?

Проще всего выявить такую подделку можно через портал госуслуг: QR-код, изображенный на таком сертификате, можно сканировать с помощью приложения «Госуслуги СТОП коронавирус».

Приложение показывает только первые буквы фамилии, имени и отчества, дату рождения, первые и последние цифры номера паспорта. Персональные данные при этом не разглашаются. Но достаточно сверить эту информацию с паспортом и понять, действительно человек вакцинировался или заплатил мошеннику за юридически ничтожный лист бумаги.

ГУ МВД России по Самарской области предупреждает: за изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода, а также других медицинских документов предусмотрена уголовная ответственность.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе сообщений сайта 63.мвд.рф.