МВД СО: как распознать поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Догилева заверила, что чувствует себя нормально.
Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с ковидной пневмонией
Они получили женские имена «Нюша» и «Олечка».
НИИ «Жигулевские сады»: самарские ученые впервые вывели новые сорта черешен
Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит 5 млрд рублей на переселение из аварийного жилья в Самарской области.
Темпы переселения граждан из аварийного жилья в Самарской области увеличат в разы
Участники сегодняшней встречи обсудили вопросы переселения граждан из аварийного жилья, ситуацию с заменой лифтового оборудования.
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ дальнейшее сотрудничество
Букет попал в Книгу рекордов России.
В День семьи, любви и верности в Тольятти собрали самый большой свадебный букет в России
Президент также отменил рекомендацию не продавать туры на курорты Египта.
Путин отменил действие указа о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты
Ведомство готово обсуждать это предложение.
Минздрав РФ получил письмо с предложением ЕС о взаимном признании электронных сертификатов вакцинации
"От жителей поступают жалобы, что из-за сужения дороги на время ремонта на пересечении ул. 22 Партсъезда и Заводского шоссе возникают пробки".
Елена Лапушкина проверила ремонт Заводского шоссе и сквера Борцов Революции
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.2
1.14
EUR 88.78
1.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

МВД СО: как распознать поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса 

8 июля 2021 16:49
176
Советы специалистов, чтобы не стать жертвой мошенника.

Полиция предостерегает жителей Самарского региона от действий мошенников, предлагающих купить поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса и отрицательных результатов теста.

Полицейские предостерегают, что при приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мошенников -  заплатить деньги, а документ не получить, или получить поддельный сертификат, не имеющий юридической силы.

Как распознать поддельный сертификат?

Проще всего выявить такую подделку можно через портал госуслуг: QR-код, изображенный на таком сертификате, можно сканировать с помощью приложения «Госуслуги СТОП коронавирус».

Приложение показывает только первые буквы фамилии, имени и отчества, дату рождения, первые и последние цифры номера паспорта. Персональные данные при этом не разглашаются. Но достаточно сверить эту информацию с паспортом и понять, действительно человек вакцинировался или заплатил мошеннику за юридически ничтожный лист бумаги.

ГУ МВД России по Самарской области предупреждает: за изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода, а также других медицинских документов предусмотрена уголовная ответственность.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе сообщений сайта 63.мвд.рф.

Теги: вакцинация как распознать поддельный сертификат

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Принять участие в акции могут самарцы старше 18 лет, проживающие в Самаре и привившиеся в период с 1 по 25 июля вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.
08 июля 2021, 16:58
«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались более 1500 горожан 
Принять участие в акции могут самарцы старше 18 лет, проживающие в Самаре и привившиеся в период с 1 по 25 июля вторым компонентом вакцины от коронавирусной... Общество
207
Самара вошла в топ-5 городов-миллионников по числу обращений пациентов к врачам перед вакцинацией от коронавируса
08 июля 2021, 11:40
Самара вошла в топ-5 городов-миллионников по числу обращений пациентов к врачам перед вакцинацией от коронавируса
Чаще всего, обращаясь с таким вопросом, пациенты спрашивают о возможных медицинских противопоказаниях для проведения вакцинации. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
384
ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции .
05 июля 2021, 15:02
ГУ МВД СО: за поддельный сертификат о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность 
ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от... Общество
478
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
8 июля 2021  12:35
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
277
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
8 июля 2021  12:10
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
241
Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области
8 июля 2021  12:03
Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области
352
Сильная жара снова идет в Самарскую область
8 июля 2021  10:17
Сильная жара снова идет в Самарскую область
335
Речь об этом зашла в эфире программы «Главная тема» н телеканале «Самара 24». 
7 июля 2021  23:33
Дмитрий Азаров рассказал, почему возглавил список «ЕР» на выборах в Госдуму и останется ли работать губернатором 
1491
Весь список