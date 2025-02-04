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МВД России разъясняет порядок формирования и функционирования реестра контролируемых лиц

4 февраля 2025 16:45
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Иностранец, в отношении которого применяется режим высылки, подлежит включению в реестр контролируемых лиц до его выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из Российской Федерации либо до урегулирования правового положения на территории нашей ст

С 5 февраля 2025 года к иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории Российской Федерации, будет применяться режим высылки, устанавливающий ограничения отдельных прав и свобод, а также иные меры федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции.

Иностранец, в отношении которого применяется режим высылки, подлежит включению в реестр контролируемых лиц до его выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из Российской Федерации либо до урегулирования правового положения на территории нашей страны.

Сведения об иностранных гражданах вносятся в реестр контролируемых лиц в следующих случаях:

- истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство, патента, разрешения на работу, трудового договора, сокращение срока временного пребывания;

- передача по реадмиссии в Россию иностранного гражданина, при отсутствии законных оснований для его нахождения в России;

- аннулирование визы (в том числе электронной), разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство;

- принятие решения об отказе в рассмотрении ходатайства о признании беженцем, об отказе в признании беженцем, об отказе в предоставлении временного убежища, о лишении временного убежища или статуса беженца, об утрате временного убежища или статуса беженца;

- истечение 72-х часов пребывания иностранного гражданина, находящегося в качестве пассажира на борту круизного судна или парома, имеющих разрешения на пассажирские перевозки;

- решение о прекращении российского гражданства при отсутствии законных оснований для нахождения на территории России;

- назначение административного наказания в виде административного выдворения;

- решение о депортации, реадмиссии, нежелательности пребывания (проживания), неразрешении въезда, ограничении выезда;

- незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации;

- вступление в силу обвинительного приговора суда о признании иностранного гражданина виновным в совершении преступления.

Иностранным гражданам, включенным в реестр контролируемых лиц, запрещается:

- изменять место жительства (пребывания) без разрешения органа внутренних дел;

- выезжать за пределы территории субъекта Российской Федерации, в котором контролируемое лицо проживает (пребывает);

- приобретать и регистрировать недвижимость, транспортные средства;

- заключать брак;

- учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;

- открывать банковский счет и осуществлять банковские операции (за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, а также переводов денежных средств на счет контролируемого лица и выдачи наличных денежных средств контролируемому лицу в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц).

Также будет невозможен прием незаконно находящихся в Российской Федерации несовершеннолетних иностранцев в школы и детские сады.

Предусматривается ограничение права на управление транспортными средствами, отказ в допуске к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами, выдаче, замене или обмене российского национального или международного водительского удостоверения.

Иностранец, внесенный в реестр контролируемых лиц, будет обязан, согласно предписанию о явке, прибыть в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел. В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения контролируемым лицом ограничений и запретов, в отношении него будет принято решение о депортации и помещении в специальное учреждение территориального органа МВД России.

Также с 5 февраля 2025 года граждане и юридические лица (в том числе работодатели) могут проверить наличие сведений об иностранном гражданине в реестре. Сделать это можно в формате «запрос-ответ» через интерактивную форму на официальном сайте МВД России и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

С этой информацией смогут ознакомиться любые заинтересованные физические и юридические лица путем ввода в специальную форму фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, серии, номера и даты выдачи документа, удостоверяющего личность. В ответ будет выдаваться сообщение о нахождении человека в реестре или об отсутствии сведений о нем. Сведения на сайте обновляются каждые 4 часа.

Режим высылки применяется к иностранному гражданину со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц.

Иностранный гражданин считается уведомленным о внесении сведений о нем в реестр или об исключении сведений о нем из такого реестра со дня их размещения на официальном сайте МВД России, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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