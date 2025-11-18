МВД России рассказало, как удалить информацию о себе в интернете, чтобы ей не воспользовались мошенники

121

В Telegram-канале МВД России вышла подробная инструкция о том, как удалить почти всю информацию о себе из интернета.

Ключевые моменты:

Найдите в поисковиках информацию о себе, введя своё имя, электронную почту или никнейм. Также можно воспользоваться сервисами Namechk и Web Cleaner.

Удалите свои старые профили в сервисах, которыми вы не пользуетесь. Это можно сделать вручную, либо отозвать доступ через учётные записи Apple, Google, либо удалить профили с помощью сервиса JustDeleteMe.

Можно подать заявки в Яндекс, Google, Bing и Mail.ru на удаление ссылок о себе из поисковой выдачи.

Также МВД рекомендует почистить свою почту от спама и проверить настройки конфиденциальности в операционных системах и соцсетях, пишет iphones.ru.