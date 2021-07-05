МВД РФ: выявлена новая схема дистанционного хищения денег со счетов россиян

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Сотрудники правоохранительных органов вместе со специалистами компании Group-IB выявили новую схему дистанционного хищения денег со счетов россиян. Об этом 5 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передают "Известия".

Новая схема связана с объявлениями о продаже автомобилей, недвижимости и медицинских масок на крупных интернет-площадках.

«Заинтересовавшихся этими предложениями граждан сообщники просили подтвердить платежеспособность. Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определенные платежные системы. А затем предоставить продавцу квитанцию о финансовой операции», — сообщила Волк.

Таким образом злоумышленники узнавали личные данные людей и изготавливали поддельные паспорта, с помощью которых снимали средства со счетов в банке во время личного визита.

По факту произошедшего возбуждено семь уголовных дел. Девять подозреваемых были задержаны.

«По адресам фактического проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты поддельные паспорта, штампы, бланки временного пребывания граждан, банковские и сим-карты, компьютерная техника и средства связи, имеющие доказательственное значение для уголовных дел», — добавила Волк.

Фото: pixabay