МВД РФ разработало законопроект, продлевающий действие уже истекшего паспорта ещё на месяц

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Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило изменения в постановление правительства о паспорте РФ. Соответствующий законопроект в пятницу, 26 марта, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, передают "Известия".

Согласно нововведениям, россияне смогут использовать удостоверение личности в течение месяца после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста. На сегодняшний день после наступления этих рубежей документ становится недействительным.

«Вследствие этого гражданин сталкивается с ограничением своих прав. Например, с невозможностью зарегистрироваться в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» с целью подачи заявления о выдаче (замене) паспорта», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, отмечается, что у россиян появляются трудности при получении услуг в банках.

Нововведением предлагается изменить последнюю страницу паспорта, добавив напоминание о личной подписи, которая подтверждает ознакомление с новыми правилами, и дополнить памятку владельца, говорится в проекте постановления.

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