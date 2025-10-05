МВД предупреждает: не следует указывать в соцсетях свои ФИО

201

Специалисты Министерства внутренних дел рекомендуют гражданам воздерживаться от размещения полной личной информации в профилях социальных сетей. По мнению экспертов, злоумышленники могут применять эти сведения для противоправных действий.

Избыточный массив персональных данных способен предоставить мошенникам доступ к конфиденциальным сведениям о человеке, которые могут быть обращены в преступных целях. В связи с этим в открытых аккаунтах не следует указывать полные фамилию, имя, отчество и дату рождения. Такие рекомендации содержатся в материалах МВД России.

«Крайне важно не размещать в публичном доступе критический объём личных сведений, который может послужить источником для получения дополнительной информации о пользователе. Не следует публиковать полные ФИО и дату рождения», отмечается в документе.

Кроме того, в ведомстве советуют избегать одновременного указания в открытых источниках фамилии, имени, отчества и персонального телефонного номера. «Для поддержания комфортного общения допустимо использовать подлинные имя и фамилию это вполне нормально и в большинстве случаев целесообразно. Однако критический массив информации необходимо ограничивать», подчёркивается в рекомендациях, пишет МК.