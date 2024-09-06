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МВД предложило утвердить требования к автомобильным аптечкам для первой помощи в ДТП

6 сентября 2024 18:48
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Согласно рекомендациям МВД, аптечка должна размещаться там, откуда ее можно быстро и беспрепятственно достать.

МВД предложило утвердить требования к автомобильным аптечкам для оказания первой помощи пострадавшим в авариях. Такой проект приказа ведомства выложен 6 сентября на портале проектов нормативных актов, пишет "Парламентская газета".

Сейчас требования к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП с применением медицинских изделий отсутствуют. Кроме того, размещение автомобильных аптечек в труднодоступных местах и истечение сроков службы медизделий в них отрицательно влияет на возможность оказания водителями первой помощи пострадавшим.

Согласно рекомендациям МВД, аптечка должна размещаться там, откуда ее можно быстро и беспрепятственно достать. При этом место размещения необходимо выбирать таким образом, чтобы она не создавала помех для водителя.

Условия хранения аптечки должны соответствовать условиям хранения медизделий в ней с учетом требований их производителей, и автовладельцам нужно будет систематически проверять комплектацию аптечек, следить за их пополнением, а также сроками годности медизделий.

 

Фото:   freepik.com

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