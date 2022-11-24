МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова

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МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова, следует из ведомственной базы данных, передает РИА Новости.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ", — указано в реестре.

Караулов ранее рассказал РИА Новости, что находится на лечении в Дубае. Журналист планировал вернуться в Россию после операции на сердце.

В начале ноября Караулов сообщил, что в его доме провели обыск по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова по статье "Клевета". Журналист отмечал, что у него в деле статус свидетеля.

По делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова арестованы коммерческий директор компании "Oсторожно Media", принадлежащей Ксении Собчак, Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников