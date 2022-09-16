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Мужчины в Самаре увеличили траты на средства для стайлинга бороды

16 сентября 2022 13:11
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Мужчины в Самаре увеличили траты на средства для стайлинга бороды

СБЕР ЕАПТЕКА, один из лидеров e-pharm в России, проанализировала спрос на косметические средства для мужчин и определила тренды 2022 года. Спрос на лосьоны и крема до и после бритья, уходовую косметику для волос и гигиенические средства увеличился за год на 20%. Активнее всего о красоте своих волос заботятся мужчины из Уфы, Санкт-Петербурга и Казани.

СБЕР ЕАПТЕКА провела внутренний анализ многообразия трендов в мужской бьюти-сфере и выделила наиболее заметные. Первый — забота о волосах. В первом полугодии 2022 года продажи средств для ухода за кожей лица и головы выросли на 14% по сравнению со вторым полугодием 2021-го. Четверть продаж пришлась на косметику для ухода за волосами (26%). Почти пятая часть — средства для мужской гигиены (19%). Чаще всего товары для ухода за волосами покупают москвичи (57% от всех продаж в категории), жители Подмосковья (7%), Санкт-Петербурга (5,6%), Казани (1,5%) и Нижнего Новгорода (1,3%). 

Второй тренд – рост спроса на средства для стайлинга бороды наблюдается у мужчин из Москвы и Санкт-Петербурга. Именно они чаще остальных ухаживают за своей бородой и усами.

Не менее заметная тенденция — комфорт. Спрос на средства после бритья выросли на 34%, их приобретал каждый третий онлайн-покупатель в 2022 году. Мужчины часто покупают сменные кассеты и пену для бритья, а также гель для душа. Представители сильного пола отдают предпочтение гладко выбритому лицу, а не бороде или усам. По данным СБЕР ЕАПТЕКИ, за последний год, средства для и после бритья присутствовали в каждом втором заказе с мужской косметикой (52%).

В стандартный мужской косметический набор для ухода входят: шампунь для активного роста волос (16,5% продаж в категории), жидкое мыло (8,6%), крем после бритья (6,6%), одноразовые станки для бритья (3,3%) и лосьон от выпадения волос (2,7%).

По внутренним данным продаж удалось составить рейтинг городов, где мужчины активнее всего заботились о здоровье своих волос:

  1. Уфа (50% от всех продаж категории в городе)
  2. Санкт-Петербург (38% от всех продаж категории в городе)
  3. Казань (37% от всех продаж категории в городе)
  4. Самара (32% от всех продаж категории в городе)
  5. Нижний Новгород (31% от всех продаж категории в городе)

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