Мужчины в России заинтересовались антиквариатом

T2, российский оператор мобильной связи, изучил спрос на антикварные товары в России за прошедшие два года, результаты показали большой отрыв в интересах в пользу мужчин – на 30% в количестве пользователей. Преимущественно аудиторию привлекает нумизматика, меньше всего – антикварные книги. Клиенты ищут товары в большей степени на онлайн-платформах и агрегаторах – в 2,2 раза больше, чем на сайтах офлайн-магазинов и торговых домов.

Аналитики big data T2 выявили увеличение спроса на антиквариат на 31-34% год к году. Среди мужчин колоссальный прирост случился в 2025 году – количество заинтересованных выросло на 27% по сравнению с предыдущим годом. Среди женщин резкий скачок произошел в 2024 году – тогда показатели увеличились на 69%, в этом году – только на 34%. Однако ядро аудитории формируют мужчины – 56% против 44% женщин.

На первом месте в топе увлечений – нумизматика, причем среди представителей обоих полов, на втором месте – антиквариат с онлайн-платформ, на третьем – аукционные дома. В каждой из перечисленных категорий количество мужчин превалирует. Единственные платформы, где наиболее частыми посетителями стали женщины, – это антикварные салоны и сайты букинистики. При этом редкие книги пользуются наименьшей популярностью среди всех исследуемых категорий.

Данные также показали, что покупатели чаще ищут товары на онлайн-платформах и агрегаторах, чем на сайтах офлайн-магазинов – число пользователей в сравнении отличается в 2,2 раза.

Среди возможных причин, почему антиквариат начал пользоваться особой популярностью среди россиян, в компании называют: 1) возможности долгосрочных инвестиций; 2) стремление «заземлиться» и обладать timeless-вещами в условиях турбулентности.

*В исследование вошли специализированные сайты антикварных салонов, аукционных домов, букинистики, онлайн-платформы и торговые ресурсы по поиску антиквариата, а также ресурсы нумизматики. Т2 агрегировала данные за период с января 2023 года по октябрь 2025. При сравнении годичных показателей анализировались одинаковые промежутки времени в году.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

«Мы умеем анализировать спрос аудитории абсолютно в любой сфере интересов: от туризма и точных локаций вроде парков до посещения сайтов с антикварными товарами. Новые тренды, которые мы можем определять, способствуют расширению знания бизнесов о своей аудитории. Наши данные сегментируются по 530 интересам аудитории и обновляются каждые пять минут, поэтому мы в режиме реального времени можем мониторить ситуацию на рынках и с детальной точностью передавать данные нашим B2B-партнерам».