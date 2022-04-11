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Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» подготовил особенную программу на празднование своего 15-летия

11 апреля 2022 09:50
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Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» подготовил особенную программу на празднование своего 15-летия

12 апреля 2007 года – 15 лет назад - музейно-выставочный центр «Самара Космическая» впервые открыл свои двери для посетителей. 

Сейчас - это современный культурно-просветительский центр, ориентированный на различные категории посетителей. Музейно-выставочный центр сотрудничает с образовательными и культурными учреждениями. В музее действуют три постоянные тематические экспозиции и зал сменных выставок. 

12 апреля 2022 года с 11:00 музейно-выставочный центр «Самара Космическая» приглашает жителей и гостей города на празднование своего 15-летия. Программа ориентирована как на взрослую, так и на детскую аудиторию.

В 11:00 в основной экспозиции музея «Самара Космическая» состоится презентация приключенческой игры для школьников «От Самары до МКС». Игра состоит из двух частей. В начале сотрудник музея рассказывает участникам информацию об экспонатах, которые находятся в музее. Затем школьники получают красочные буклеты и, «путешествуя» по экспозиции, от одного предмета к другому, выполняют 12 заданий. В конце встречи сотрудники музея совместно с ребятами совершают проверку, участники получают памятные сувениры.

В 13:00 вниманию посетителей будет представлена персональная выставка работ космической тематики в технике офорта (гравюра на металле) российского художника-графика, члена Союза художников России Панидова Виктора Алексеевича. 

12 апреля c 10:00 до 18:00 у посетителей появится возможность увидеть экспонаты, которые до этого момента были скрыты от посторонних глаз. Выставка «Интеркосмос-55» пополнится предметами из фондов музея: ассенизационным устройством, бортовой емкостью, головным блоком метеорологической ракеты, комбинезоном полетного костюма, гидрокостюмом форель, ложементом и каркасом амортизационного кресла космического корабля «Союз», шлемом космонавта системы «Восток». Необходима предварительная запись по телефону: 8 (846) 263 39 35.

В 15:00 состоится торжественное открытие выставки под открытым небом «Самара Космическая. 15 лет с Вами». Прогуливаясь по площади Дмитрия Козлова, жители города узнают историю создания музея, познакомятся со значимыми проектами, прочтут отзывы о музее от известных в городе и стране людей. 

В 15:00 «под ракетой» пройдет торжественное мероприятие «Не забывайте мечтать о звездах».

Также в рамках празднования 15-летия музея «Самара Космическая» запланирована презентация серии авторских короткометражных анимационных роликов музейного проекта «Космические истории», повествующих об истории развития космической отрасли в Самаре (Куйбышеве до 1991). Каждый ролик посвящен определенному интересному событию, проекту или участнику космической индустрии. 13 апреля в московском Музее космонавтики будет презентован данный проект.

16 апреля в 15:00 на площадке музейно-выставочного центра состоится выставка ретро-автомобилей эпохи полёта первого человека Юрия Гагарина в космос. Несколько десятков отечественных и зарубежных моделей автопрома будут доступны для свободного осмотра и фотографирования. Участники мероприятия могут ознакомиться не только с конструктивными решениями автомобилей, но также получить подробную информацию об особенностях ввода в эксплуатацию и специфических чертах каждой отдельной автомобильной марки.

 

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