Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу к годовщине контрнаступления под Москвой

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5 декабря жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу Музея Победы, посвященную годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву. На сайте культурной площадки (https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programma-k-godovshchine-nachala-kontrnastupleniya-pod-moskvoy/ ) интернет-пользователи увидят тематическую онлайн-экскурсию и виртуальную выставку, станут зрителями исторического фильма.

Программу откроет видеоэкскурсия по уникальной экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!». Юный экскурсовод Катюша в доступном для всех возрастов формате расскажет о первом, самом сложном для столицы, годе войны. Вместе с юным гидом виртуальные гости «пройдут» по знаковым местам военной Москвы, погрузятся в события прошлого – в триумфальные декабрьские дни, когда советские войска перешли в контрнаступление и отбросили немецкую армию от Москвы.

Пользователи могут «посетить» онлайн-выставку «Реликвии Победы» и увидеть личные вещи московской участницы народного ополчения Марины Анатольевны Флеровской. Она со студенческой скамьи ушла на фронт добровольцем и была распределена в 1-ю ударную армию на должность политработника в звании старшего лейтенанта. В мультимедийном формате можно познакомиться с оригинальными предметами фронтового быта: полевой сумкой, табачным кисетом, зажигалкой, и узнать историю вещей, которые принадлежали молодой ополченке.

Онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет советскую киноэпопею «Битва за Москву» в двух частях. Зрители увидят исторические кадры событий, происходивших накануне Великой Отечественной войны и в первый ее период. В картине показаны масштабные кадры оборонительных сражений, в том числе подвиги подольских курсантов и панфиловцев, и контрнаступление советских войск.

Возрастная категория 12+.