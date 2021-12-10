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Музей Победы пригласил проголосовать за новогодние открытки жителей Самарской области

10 декабря 2021 10:37
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Музей Победы пригласил проголосовать за новогодние открытки жителей Самарской области

Работы юных и взрослых художников Самарской области вошли в онлайн-выставку «Нарисуй «Елку Победы», которую разместил на своем сайте московский Музей Победы (https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-risunkov-narisuy-yelku-pobedy/ ). Это рисунки участников всероссийского конкурса, организаторами которого стали Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой.

Жители Самарской области прислали на творческое состязание десятки рисунков. В своих работах они нарисовали, как встречали Новый год во время войны, украшали елку, делали елочные игрушки своими руками и что дарили на праздник. Многие участники дополнили рисунки короткими рассказами и семейными историями.

До 13 декабря интернет-пользователи смогут проголосовать за понравившиеся работы, чтобы поддержать земляков. Набравшим наибольшее количество голосов вручат "Приз зрительских симпатий". Выбирать лучшие работы будут в в пяти возрастных категориях: 6-8 лет, 9-11, 12-14, 15-17, 18+. Имена победителей станут известны 14 декабря. К этой же дате лауреатов конкурса выберет и профессиональное жюри.

23 декабря пройдет торжественная церемония награждения, во время которой лауреаты смогут стать участниками новогоднего исторического квеста «Елка Победы». На основе их рисунков будет создана специальная праздничная коллекция новогодних открыток.

Всего же на сайте размешено около 15 тысяч рисунков, присланных из всех регионов России - от Калининграда до Сахалина, а также Черногории, Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана.

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