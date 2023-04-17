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Музей имени Алабина приглашает всех интересующихся вопросами жизни в историческом центре на встречу с экспертами
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Музей имени Алабина приглашает всех интересующихся вопросами жизни в историческом центре на встречу с экспертами

17 апреля 2023 09:54
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Музей имени Алабина приглашает всех интересующихся вопросами жизни в историческом центре на встречу с экспертами

Музей имени Алабина приглашает всех интересующихся вопросами жизни в историческом центре на встречу с экспертами.

В четверг, 20 апреля в 19:00 в областном музее имени Петра Алабина состоится очередная встреча из цикла событий, организованных музеем в рамках проекта «Сохранить как…».  Проект 

реализуется музеем как победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

 Приглашаются все, кто интересуется вопросами сохранения исторической архитектуры Самары, но в особенности нынешние и потенциальные жильцы исторических зданий. 

Тема встречи: «Современное ретро: как создать современный интерьер с  сохранением ретро-деталей». 

На встрече мы поговорим с приглашёнными экспертами: Ренатой Насибулиной и Анной Красавиной.

Насыбуллина Рената - соосновательница link.bureau, к. арх., доц. каф. "Архитектура АСА СамГТУ", председатель Совета молодых архитекторов Самары

Анна Красавина – дизайнер, партнер дизайнерского бюро Dburo_Riman_Krasavina.

Модератором встречи выступит директор музея Андрей Кочетков. 

В ходе мероприятия дизайнеры расскажут, как совместить в современном интерьере ретро-детали, покажут интересные дизайн-решения со всего мира и поделятся знаниями о том,  как и что необходимо учитывать при  планировании интерьеров  в старом здании.

В проекте «Сохранить как…» музей выступает посредником в диалоге между жителями, бизнесом и властью. Проект направлен на поддержку людей, которым нравится жить и работать в 

«старом городе», и которые готовы сохранять, восстанавливать и поддерживать старинные здания в хорошем состоянии. 

Цель проекта - объединить собственников исторической недвижимости, жителей старой 

Самары, историков, урбанистов, архитекторов, реставраторов, дизайнеров, предпринимателей и всех заинтересованных в сохранении архитектурного наследия нашего города. Музей берет на 

себя роль информационного центра, который не только сохраняет и описывает исторические ценности региона, но в настоящем времени помогает в решении социальных проблем, является 

активным участником и инициатором изменений, важной частью городского пространства.

В рамках проекта «Сохранить как...» подобные встречи становятся регулярными, первый 

семестр встреч намечен на март-апрель. Планируется по 1-2 публичных мероприятия в месяц.

Дата встречи: 20 апреля  2023

Начало: 19:00

Место проведения: Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина 

ул. Ленинская, 142

18+

 

Теги: Мероприятия

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