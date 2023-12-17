Музей имени Алабина приглашает на «Карнавал новогодних игрушек» и новогоднюю выставку-ярмарку

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19 декабря 2023 - 14 января 2024

Мини-выставка «Карнавал новогодних игрушек» 0+

Выставка посвящена традициям празднования нового года в советский период.

Вход свободный.

21 декабря 13:00 –21:00

22-24 декабря 10:00 –18:00

Новогодняя выставка-ярмарка 0+

С 21 по 24 декабря первый этаж музея преобразится в выставочные павильоны новогодней выставки-ярмарки! Музей имени Алабина проведет для жителей и гостей города новогоднюю выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел! Посетители выставки смогут приобрести для себя и своих близких уникальные новогодние подарки и украшения для дома. Талантливые самарские ремесленники и дизайнеры подготовят для посетителей всевозможные изделия для новогоднего декора. Лучшие мастера народного искусства на одной площадке!

Вход свободный, сообщает пресс-служба музея.