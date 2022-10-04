Музей имени Алабина приглашает на мероприятия всей семьей

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В эту субботу, 8 октября, вы можете провести в музее весь выходной вместе с детьми.

Утром в 11 часов музей для малышей.

Дети с родителями создадут куклу "Колокольчик". Также гости узнают, как раньше делали ткань, увидят много ярких и удивительных кукол, сделанных из этого материала без иголки. Каждая со своей историей.

Записаться на занятие можно по телефону 333 64 23 или по ссылке https://vk.com/topic-16875735_49062909

Стоимость: детский билет - 200 руб., взрослый билет - 100 руб.

Дальше можно отправиться на экскурсию по вселенной сказок. Даже, если вас всего двое, мы проведем вам интересную экскурсию и расскажем о героях из сказок.

Расписание экскурсий: 14.00

Цена: 100 р.- дети, 100 р.- взрослые за экскурсию + билет на выставку.

После экскурсии можно посмотреть спектакль театра очень юного зрителя "Жигулевские сказки»

Расписание спектаклей: 16.00

Цена: 400 р. - детский, 400 р. - взрослый

Бабушек и дедушек в 11.00 можно отправить на «Добрые события» - это мероприятия для людей серебряного возраста. Пожилым людям сложно сделать первый шаг, чтобы попробовать что-то новое. Но если вы придёте в музей всей семьей, то каждому здесь найдется занятие по душе.

Начало 11 часов.

Цена 150 рублей.

А если у вашего ребенка день рождения, то его можно провести тоже в музее.

Все подробности по телефону: 333 64 23, сообщает пресс-служба музея.

Фото: пресс-служба музея