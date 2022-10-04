Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году в чемпионате приняли участие 2448 конкурсантов из 84 регионов Российской Федерации.
 Студентка Тольяттинского медицинского колледжа заняла второе место в национальном чемпионате «Абилимпикс»
В Самаре за сутки заболели 170 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
В эту субботу, 8 октября, вы можете провести в музее весь выходной вместе с детьми.
Музей имени Алабина приглашает на мероприятия всей семьей
Дмитрий Азаров встретился с педагогами области
Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»
В компетенции «Электромонтажные работы» лучшим был признан Роман Кормухин.
В РКЦ «Прогресс» состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих.
Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
В Самарской области сохранится сильный ветер
Во многом обновление стало возможным благодаря обращениям жителей Хворостянки.
В Хворостянском районе преобразился парк «Вера, Надежда, Любовь»
Учебная программа рассчитана на 256 часов и разбита на модули.
Первые 300 студентов начали обучение на “цифровой кафедре” СамГМУ
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.57
2.27
EUR 54.39
1.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Музей имени Алабина приглашает на мероприятия всей семьей

4 октября 2022 19:06
81
В эту субботу, 8 октября, вы можете провести в музее весь выходной вместе с детьми.

В эту субботу, 8 октября, вы можете провести в музее весь выходной вместе с детьми.

Утром в 11 часов музей для малышей.

Дети с родителями создадут куклу "Колокольчик". Также гости узнают, как раньше делали ткань, увидят много ярких и удивительных кукол, сделанных из этого материала без иголки. Каждая со своей историей.

Записаться на занятие можно по телефону 333 64 23 или по ссылке https://vk.com/topic-16875735_49062909

Стоимость: детский билет - 200 руб., взрослый билет - 100 руб.

 Дальше можно отправиться на экскурсию по вселенной сказок. Даже, если вас всего двое, мы проведем вам интересную экскурсию и расскажем о героях из сказок.

Расписание экскурсий: 14.00

Цена: 100 р.- дети, 100 р.- взрослые за экскурсию + билет на выставку.

 После экскурсии можно посмотреть спектакль театра очень юного зрителя "Жигулевские сказки»

Расписание спектаклей: 16.00

Цена: 400 р. - детский, 400 р. - взрослый

Бабушек и дедушек в 11.00 можно отправить на «Добрые события» - это мероприятия для людей серебряного возраста. Пожилым людям сложно сделать первый шаг, чтобы попробовать что-то новое. Но если вы придёте в музей всей семьей, то каждому здесь найдется занятие по душе.

Начало 11 часов.

Цена 150 рублей.

А если у вашего ребенка день рождения, то его можно провести тоже в музее.

Все подробности по телефону: 333 64 23, сообщает пресс-служба музея.

 

Фото:    пресс-служба музея

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Директор школы рассказал, что в ходе строительства подрядчики согласовывали вопросы перепланировки, отделки, цветового оформления, выбор оборудования.
4 октября 2022  16:08
Губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства школы на 1600 мест в Тольятти
169
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 89%
4 октября 2022  12:36
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 89%
225
Карта жителя Самарской области – победитель народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»
4 октября 2022  12:01
Карта жителя Самарской области – победитель народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»
443
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 90-летия образования гражданской обороны России
4 октября 2022  10:19
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 90-летия образования гражданской обороны России
241
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
3 октября 2022  14:49
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
514
Весь список