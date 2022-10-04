Музей имени Алабина приглашает на мероприятия всей семьей

В эту субботу, 8 октября, вы можете провести в музее весь выходной вместе с детьми.
Утром в 11 часов музей для малышей.
Дети с родителями создадут куклу "Колокольчик". Также гости узнают, как раньше делали ткань, увидят много ярких и удивительных кукол, сделанных из этого материала без иголки. Каждая со своей историей.
Записаться на занятие можно по телефону 333 64 23 или по ссылке https://vk.com/topic-16875735_49062909
Стоимость: детский билет - 200 руб., взрослый билет - 100 руб.
Дальше можно отправиться на экскурсию по вселенной сказок. Даже, если вас всего двое, мы проведем вам интересную экскурсию и расскажем о героях из сказок.
Расписание экскурсий: 14.00
Цена: 100 р.- дети, 100 р.- взрослые за экскурсию + билет на выставку.
После экскурсии можно посмотреть спектакль театра очень юного зрителя "Жигулевские сказки»
Расписание спектаклей: 16.00
Цена: 400 р. - детский, 400 р. - взрослый
Бабушек и дедушек в 11.00 можно отправить на «Добрые события» - это мероприятия для людей серебряного возраста. Пожилым людям сложно сделать первый шаг, чтобы попробовать что-то новое. Но если вы придёте в музей всей семьей, то каждому здесь найдется занятие по душе.
Начало 11 часов.
Цена 150 рублей.
А если у вашего ребенка день рождения, то его можно провести тоже в музее.
Все подробности по телефону: 333 64 23, сообщает пресс-служба музея.
Фото: пресс-служба музея