182

Музей Эльдара Рязанова станет площадкой для проведения 45-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. Показы пройдут 10 и 11 ноября в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» (ул. Самарская, 207а).

Первый день будет посвящен документалистике. В программе четыре фильма – «Шанс» (реж. Александр Кольцов, 6+), «Удар левой ход конем» (реж. Никита Куприянов, Милан Кирков, Иван Арцеулов, Амир Аббясов, 6+), «Эхо» (реж. Полина Кравцова, 6+) и «Там, где живут ласточки» (реж. Анастасия Долгова, 6+). Общая длительность – 63 минуты.

Во второй день гости смогут познакомиться с современной анимацией. Программа состоит из 11 работ – «Черная курица» (реж. Елена Миронова, 0+), «Движение» (реж. Анастасия Турищева, 0+), «Пастушок, Баран и Девочка» (реж. Лиза Котт, 0+), «Радуйся!» (реж. Александра Семенова, 0+), «Карусельные лошадки» (реж. Софья Фроленко, 0+), «Старушки» (реж. Егор Кулагин, 0+), «Про червячка и девочку» (реж. Елизавета Кашина, 0+), «Осень» (реж. Валентина Козлова, 0+), «К Есенину» (реж. Анастасия Некрасова, Тимур Шакиров, Светлана Мочижова, Анна Рыбина, 0+), «Теплый свитер для лемура» (реж. Мария Чуркина, 0+) и «Живите в доме» (реж. Ангелина Маюлова, 0+). Общая длительность – 43 минуты.

После просмотров зрители выставят свои оценки и обсудят фильмы с историком, старшим научным сотрудником Музея Рязанова и составителем программы Вячеславом Вербовым.

«Музей Эльдара Рязанова уже в четвертый раз становится площадкой для кинофестиваля, – говорит Вячеслав Вербовой. – В этом году я впервые выбирал программы для показа. Это оказалось непростым делом, ведь в каждой секции две-три равнозначные по качеству программы. Различаются они лишь тематически. Я выбрал добрые и трогательные фильмы о вечных темах: о творчестве, ностальгии, дружбе и любви».

Международный студенческий фестиваль ВГИК проходит с 1961 года, показывает учебные и дипломные работы молодых талантов широкой публике. Его основные цели – демонстрация и оценка достижений студентов ВГИКа, привлечение общественного внимания к творчеству начинающих кинематографистов. Первым победителем фестиваля был фильм Андрея Кончаловского «Мальчик и голубь» (1961, 0+). В разные годы призерами также становились знаковые фигуры мирового кинематографа: Андрей Тарковский, Элем Климов, Василий Шукшин, Никита Михалков, Сергей Соловьев и другие.

Вход в оба дня свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.

Фото: ВГИК