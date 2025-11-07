Я нашел ошибку
Пациентку перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении.
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни
Памятный знак установлен на фасаде дома № 59 по улице Молодогвардейской – сейчас в этом здании располагается Самарский государственный колледж. 
Мемориальную доску, посвященную деятельности ТАСС в годы Великой Отечественной войны, установили в Самаре
На фитнес-фестивале установлен рекорд по самой массовой фитнес-тренировке.
«Россия – спортивная держава»: состоялся массовый фестиваль фитнеса «Накрути себя»
Владимир Путин в ходе рабочего визита в Самару посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита».
«Встреча с Главой государства вдохновила на новые победы»: коллектив и воспитанники «Орбиты» поделились впечатлениями от визита Президента
Участок протяженностью 8,2 км привели к нормативу на полгода раньше установленного госконтрактом срока.
В Сергиевском районе досрочно завершили ремонт трассы до села Кандабулак
Среди них — врач-терапевт приёмного отделения Марина Шелякина.
К коллективу Богатовской ЦРБ присоединились 3 новых специалиста
Супруг роженицы, ставший отцом первенца, поблагодарил полицейских за их неравнодушие, оперативность и решительность в нестандартной ситуации.
Схватки начились в машине: полицейские Жигулевска помогли женщине быстро добраться до роддома
61% самарцев заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой.
Самарцы рассказали о главных страхах, связанных с работой 
Музей Эльдара Рязанова станет площадкой для проведения 45-го Международного студенческого фестиваля ВГИК

7 ноября 2025 09:02
182
Первый день будет посвящен документалистике. Во второй день гости смогут познакомиться с современной анимацией.

Музей Эльдара Рязанова станет площадкой для проведения 45-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. Показы пройдут 10 и 11 ноября в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» (ул. Самарская, 207а).

Первый день будет посвящен документалистике. В программе четыре фильма – «Шанс» (реж. Александр Кольцов, 6+), «Удар левой ход конем» (реж. Никита Куприянов, Милан Кирков, Иван Арцеулов, Амир Аббясов, 6+), «Эхо» (реж. Полина Кравцова, 6+) и «Там, где живут ласточки» (реж. Анастасия Долгова, 6+). Общая длительность – 63 минуты.

Во второй день гости смогут познакомиться с современной анимацией. Программа состоит из 11 работ – «Черная курица» (реж. Елена Миронова, 0+), «Движение» (реж. Анастасия Турищева, 0+), «Пастушок, Баран и Девочка» (реж. Лиза Котт, 0+), «Радуйся!» (реж. Александра Семенова, 0+), «Карусельные лошадки» (реж. Софья Фроленко, 0+), «Старушки» (реж. Егор Кулагин, 0+), «Про червячка и девочку» (реж. Елизавета Кашина, 0+), «Осень» (реж. Валентина Козлова, 0+), «К Есенину» (реж. Анастасия Некрасова, Тимур Шакиров, Светлана Мочижова, Анна Рыбина, 0+), «Теплый свитер для лемура» (реж. Мария Чуркина, 0+) и «Живите в доме» (реж. Ангелина Маюлова, 0+). Общая длительность – 43 минуты.

После просмотров зрители выставят свои оценки и обсудят фильмы с историком, старшим научным сотрудником Музея Рязанова и составителем программы Вячеславом Вербовым.

«Музей Эльдара Рязанова уже в четвертый раз становится площадкой для кинофестиваля, – говорит Вячеслав Вербовой. – В этом году я впервые выбирал программы для показа. Это оказалось непростым делом, ведь в каждой секции две-три равнозначные по качеству программы. Различаются они лишь тематически. Я выбрал добрые и трогательные фильмы о вечных темах: о творчестве, ностальгии, дружбе и любви».

Международный студенческий фестиваль ВГИК проходит с 1961 года, показывает учебные и дипломные работы молодых талантов широкой публике. Его основные цели – демонстрация и оценка достижений студентов ВГИКа, привлечение общественного внимания к творчеству начинающих кинематографистов. Первым победителем фестиваля был фильм Андрея Кончаловского «Мальчик и голубь» (1961, 0+). В разные годы призерами также становились знаковые фигуры мирового кинематографа: Андрей Тарковский, Элем Климов, Василий Шукшин, Никита Михалков, Сергей Соловьев и другие.

Вход в оба дня свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.

 

Фото:   ВГИК

 

Теги: Самара

