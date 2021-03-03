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Музей Эльдара Рязанова: лекция «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»

3 марта 2021 17:35
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Фильм «Служебный роман» – это действительно прекрасная сказка, которую зритель «перечитывает» вот уже 44 года.

«Ключевой в фильме была, конечно, роль Калугиной. Недаром как один из вариантов названия картины долго обсуждалось такое – "Сказка о руководящей Золушке". И если прекрасным принцем в конце фильма окажется неказистый поначалу статистик, то несимпатичная Мымра должна быть преображена талантом исполнительницы в очаровательную принцессу», – писал Эльдар Рязанов в своей книге «Неподведенные итоги».

Фильм «Служебный роман» – это действительно прекрасная сказка, которую зритель «перечитывает» вот уже 44 года! И во многом именно благодаря таланту Алисы Бруновны Фрейндлих он получился таким, каким мы его знаем.

Казалось бы, зритель помнит каждую фразу, каждый сюжетный поворот любимой кинокартины. Но что, если заглянуть за кулисы этого фильма? Что мы там увидим и какие открытия сможем для себя совершить?

Лекцию читает Елена Козырева — историк, старший научный сотрудник музея.

Вход свободный. Лекция идёт один час. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

Обратите внимание, что 7 марта музей работает до 17:00. Экспозиция музея доступна для осмотра до 16:00, когда в музейном зале начинается лекция. Благодарим за понимание, передает пресс-служба музея.

 

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Комментарии

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