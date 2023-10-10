Музей Эльдара Рязанова: интерактивная экскурсия «запасная столица в ракурсе кинохроники»

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Судьба города во время Великой Отечественной войны уникальна. С октября 1941 г. по август 1943 г. Куйбышев выполнял роль «запасной столицы». Сюда были эвакуированы высшие органы власти, иностранные посольства и культурная элита. С первых дней войны шла эвакуация промышленных предприятий и людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссёра Эльдара Рязанова, которому тогда было тринадцать лет.

На экскурсии расскажут о «запасной столице» в ракурсе кинохроники, через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников. Рассказ экскурсовода будет сопровождаться показом кинохроники.

Жизнь «запасной» столицы» фиксировала кинокамера, ведь в Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники. В музее показываем документальные кадры встреч Калинина с иностранными дипломатами, исполнения Шостаковичем Седьмой симфонии, празднования куйбышевцами Дня Победы 9 мая 1945 г.

Место сбора группы: Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Время: 15 октября, воскресенье, 14:00

Экскурсовод: Вячеслав Вербовой – историк, старший научный сотрудник

Цена: 200 руб./чел

Продолжительность: 1час

Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

Адрес Музея Эльдара Рязанова: ул. Фрунзе, 120.

Фото предоставлено пресс-службой Музея Эльдара Рязанова