Музей авиационной техники в Кинельском районе: экспозицию под открытым небом можно посетить и заказать экскурсию

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Редкий проезжающий по автостраде между Гвардейцами и Сколково не обращал внимания на выставку авиационной техники. Но немногие знают, что теперь эту экспозицию под открытым небом можно посетить и даже заказать интересную экскурсию.



Первым экспонатом выставочной площадки музея стал вертолет Ми-8 с настоящей боевой историей. С него 10 лет назад и начался сбор военной техники, вышедшей в отставку. Он участвовал в афганской войне, это доподлинно известно.



Авиатренажеры — безусловный центр притяжения всех мальчишек и девчонок. Это точные копии кабин самолетов Як-40, Ан-2 и вертолета Ми-8. Особый интерес вызывает тот факт, что когда-то именно на этих тренажёрах в аэропорту Курумоч пилоты отрабатывали профессиональные навыки и повышали свою квалификацию. Сегодня они на службе в музее, выполняют почетную миссию популяризации авиационного дела.



В этом музее можно не только все потрогать, но и прокатиться на выставочной бронетехнике. 200 гектаров живописных местных ландшафтов этому только способствуют. В таких прогулках ребята постарше делают вывод о том, насколько тяжелый и ответственный труд каждого защитника Отечества.



Здесь можно организовать экскурсию с сопровождающим и прогулку на бронемашинах. Военно-патриотический музей готов оказать достойный прием.

Фото: пресс-служба правительства СО