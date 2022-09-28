Мурашко: один из пострадавших при стрельбе в Ижевске остается в крайне тяжелом состоянии

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Один ребенок, пострадавший при стрельбе в ижевской школе № 88, остается в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

"Четырнадцать — средней степени тяжести, восемь тяжелых и один крайне тяжелый ребенок", — сказал он.

Глава Минздрава уточнил, что ухудшения состояния ни у кого из госпитализированных нет.

Накануне в школе № 88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Погибли 17 человек, пострадали 23. В республике объявили четырехдневный траур.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев